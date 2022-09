"Chłopiec z niebios" jest filmem który wyreżyserował i do którego scenariusz napisał Tarik Saleh , syn Szwedki i Egipcjanina, urodzony w Sztokholmie. Akcja rozgrywa się w Egipcie, ale większość zdjęć zrealizowano w Turcji. Opowiada on o brutalnej walce o wpływy na prestiżowym uniwersytecie islamu sunnickiego Al-Azhar w Kairze, po śmierci najwyższego duchowego przywódcy religijnego, Wielkiego Imama. Głównym bohaterem jest prostoduszny syn rybaka, który rozpoczęciu studiów zostaje wplątany w intrygę.

"Chłopiec z niebios": Nagroda za najlepszy scenariusz w Cannes

"Chłopiec z niebios" przyniósł Tarikowi Saleh nagrodę za najlepszy scenariusz podczas ostatniego festiwalu w Cannes. Obraz był też nominowany do Złotej Palmy dla najlepszego filmu. To właśnie w Cannes "Chłopiec z niebios" po raz pierwszy został pokazany szerszej publiczności. Film trafi do szwedzkich kin 18 listopada.

Wideo BOY FROM HEAVEN (Trailer)

Listę skróconą kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy, która zawierać będzie 15 tytułów, poznamy 21 grudnia. Natomiast najlepsza piątka zostanie ogłoszona 24 stycznia 2023 roku.

Kinematografia szwedzka poszczycić się może trzema Oscarami. Każdy z nagrodzonych filmów wyreżyserował Ingmar Bergman . Oscarem wyróżniono "Źródło" (1960), "Jak w zwierciadle" (1961) oraz "Fanny i Aleksander" (1982).

