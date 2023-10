Harry Melling: Gwiazdor "Harry'ego Pottera" zmienił się nie do poznania

Harry Melling: Przez utratę wagi niemal stracił rolę w kultowym filmie

Harry Melling zyskał światową sławę w dzieciństwie za sprawą roli Dudleya Dursleya, mugolskiego kuzyna Harry'ego Pottera, który był niewątpliwie jedną z najbardziej antypatycznych postaci serii. Aktor kojarzony z postacią pulchnego Dursleya, jeszcze podczas kręcenia zdjęć do kultowej serii, postanowił zrzucić nadprogramowe kilogramy.

Prawie kosztowało go to utratę roli w ostatniej części filmowej serii o młodym czarodzieju - producenci zaczęli już nawet szukać jego następcy. Ostatecznie w "Insygniach Śmierci" Melling nosił specjalnie zaprojektowany kostium imitujący sylwetkę otyłej osoby.

"Gdy miałem 18 lat, poszedłem do szkoły teatralnej i zacząłem chudnąć. Utrata wagi nie była efektem jakiejś mojej potrzeby. To było coś, co po prostu się wydarzyło. Od tamtej pory grałem głównie w teatrze" - wyznał w rozmowie z "People".

"Jednym z błogosławieństw mojej metamorfozy jest to, że ludzie przestali mnie rozpoznawać. Poczułem, że zaczynam od nowa. To była doskonała okazja do świeżego startu, co moim zdaniem było bardzo przydatne" - dodał.

Harry Melling: "Fajnie jest grać złych gości"

Harry Melling na kilka lat zniknął z ekranów, ale nie zrezygnował z aktorstwa. Cały czas występował m.in. w teatrze. Później w karierze aktora nastąpił przełom. W ostatnich latach wystąpił m.in. w głośnych produkcjach Netfliksa. W filmie akcji "The Old Guard" zagrał u boku Charlize Theron, a w thrillerze "Diabeł wcielony" partnerował Robertowi Pattinsonowi.

Aktor wciąż najchętniej obsadzany jest w rolach czarnych charakterów. "Wszyscy mówią, że fajnie jest grać złych gości. Muszę przyznać, że jest w tym sporo prawdy. Lubię jednak myśleć, że nie jestem złym ani złośliwym człowiekiem" - podkreślił.



