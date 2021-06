Gwiazda "Harry'ego Pottera" jako Edgar Allan Poe

Harry Melling, znany z serii filmów o przygodach Harry'ego Pottera, w których wcielił się w rolę Dudleya, dołączył do obsady filmu Netfliksa "The Pale Blue Eyes" ("Bladoniebieskie oczy"). Zagra w nim rolę słynnego poety i nowelisty, Edgara Allana Poe. W filmie partnerować będzie m.in. Christianowi Bale’owi.

Jak informuje portal "Deadline", reżyserem filmu "The Pale Blue Eyes" będzie Scott Cooper ("Szalone serce"). To jego wymarzony projekt, nad którego powstaniem pracował od ponad dziesięciu lat. Cooper napisał również scenariusz, opierając go na motywach powieści pod tym samym tytułem autorstwa Louisa Bayarda. Będzie to trzecia współpraca Coopera i Bale'a po filmach "Zrodzony w ogniu" i "Hostiles". Bale wcieli się w filmie "The Pale Blue Eyes" w rolę doświadczonego detektywa.



Spokój październikowego wieczoru pewnego dnia w 1830 roku zakłóca odkrycie ciała młodego kadeta akademii wojskowej West Point kołyszącego się na linie. Następnego ranka na jaw wychodzi jeszcze większy horror - ktoś usunął serce zmarłego. Znany ze swej służby w Nowym Jorku detektyw Augustus Landor zostaje wezwany, by przeprowadzić dyskretne śledztwo na terenie West Point. Sprawę śmierci kadeta musi prowadzić potajemnie, gdyż skandal mógłby zaszkodzić niedawno założonej akademii.



Landor znajduje niespodziewanego sojusznika w kapryśnym, młodym kadecie. Chłopaku z ciągiem do alkoholu, dwoma tomikami poezji na koncie oraz tajemniczą przeszłością, która zmienia się z opowiadania na opowiadanie. Dziwny i nawiedzony poeta z amerykańskiego Południa, do którego Landor żywi ojcowskie uczucia, nazywa się Edgar Allan Poe - czytamy w oficjalnym opisie książki "The Pale Blue Eyes" Bayarda.

Mellinga ostatnio można było zobaczyć w roli zdolnego szachisty w serialu Netfliksa "Gambit królowej". Na premierę czeka już kolejny film z jego udziałem, w którym partnerować będzie Denzelowi Washingtonowi i Frances McDormand. To wyreżyserowana przez Joela Coena "Tragedia Makbeta". Melling zakończył też niedawno zdjęcia do filmu "Please Baby Please", w którym zagrał razem z Andreą Riseborough, Demi Moore oraz Karlem Glusmanem.