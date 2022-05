Hakerzy puszczali filmy dla dorosłych na lotnisku w Rio de Janeiro

Wiadomości

Turyści, którzy w ostatni weekend pojawili się na lotniku Santos Dumont, drugim co do wielkości porcie obsługującym aglomerację Rio de Janeiro, przecierali oczy ze zdumienia, gdy spoglądali na wyświetlacze, na których zazwyczaj ukazują się godziny odlotów i przylotów oraz reklamy. Tym razem zamiast tych informacji na ekranach widoczne były filmy pornograficzne. Okazało się, że to sprawka hakerów.

Zdjęcie ilustracyjne 123RF/PICSEL