"Gwiezdne wojny": Blaster Hana Solo sprzedany za ponad milion dolarów

Gwoli jasności dodajmy, że chodzi o broń z filmu "Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja". To on okazał się prawdziwą sensacją w trakcie aukcji zorganizowanej przez The Rock Island Auction. W zakończonej w miniony weekend licytacji filmowy rekwizyt, którym na planie posługiwał się Harrison Ford, został sprzedany za kwotę znacznie przekraczającą wstępne szacunki. Blaster wyceniono na kwotę oscylującą między 300 - 500 tys. dolarów, ostateczna oferta wyniosła 1 057 500 dolarów.

Harrison Ford jako Han Solo w "Gwiezdnych wojnach" /Sunset Boulevard/Corbis /Getty Images