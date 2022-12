Jan Nowicki nie żyje

Jan Nowicki zmarł w środę w nocy w swoim domu w Krzewencie koło Kowala.



Informację jako pierwsze podały lokalne media, doniesienia potwierdzono również na oficjalnym koncie miasta Kowal, z którego pochodził aktor. O śmierci swojego ojca poinformował także Łukasz Nowicki, aktor i dziennikarz.

Zdjęcie Jan Nowicki nie żyje / Jakub Kamiński / East News

Ostatnio aktor miał problemy zdrowotne, tracił pamięć. Przyznał się do tego w rozmowie z Małgorzatą Domagalik w 19. odcinku internetowego programu "Niech Gadają!" na Kanale Sportowym. Aktor przyznał, że obecnie woli pisać niż mówić, bo trudno mu się rozmawia.



"Jestem teraz starszym panem i uważam, że najważniejsze rozmowy to są te bez słów. Trudno wyrazić to, co człowiek ma do powiedzenia. Stąd też zabrałem się za pisanie, bo mam czas do namysłu. Chciałbym pisać lepiej, ale za późno się za to zabrałem" - wyznał.

Jan Nowicki przyznał wówczas, że czuje się staro i myśli o śmierci.



"Mnie niezwykle interesuje śmierć. Ona jest dla mnie bardzo istotna. Żyjemy w objęciach śmierci. Nie sposób się tym nie zajmować. Wszystko umiera, przyroda umiera, ludzie umierają" - stwierdził.

Gwiazdor zmarł 7 grudnia, przeżywszy 83 lata.

Gwiazdy wspominają słynnego aktora

Na informację o śmierci kultowego aktora bardzo szybko zareagowały osoby z branży filmowej. Poniżej kilka wpisów.

"Janku kochany... Do zobaczenia Mistrzu..." - napisała na Instagramie Adrianna Biedrzyńska.

"Wielki Szu, wspaniały aktor, cudowny człowiek, mój serialowy tato... ���� Śpij spokojnie Janku" - dodał poruszony Paweł Małaszyński.

Śmierć Jana Nowickiego poruszyła także Bogdana Kalusa.

"Odszedł kolejny z Wielkich... Żegnaj Janie..." - napisał w instagramowym poście.

Gwiazdora postanowił pożegnać również Ilona Ostrowska, która wystąpiła z nim w filmie "Tulipany" w reżyserii Jacka Borcucha.

"Żegnaj Janku :( Zostaliśmy sami z Andrzejem Chyrą. Jan Nowicki ����Byłeś wspaniałym wolnym ptakiem" - napisała.

"Janku, to był zaszczyt!" - napisała z kolei Anna Mucha na swoim InstaStories.

Zdjęcie Anna Mucha żegna Jana Nowickiego / Instagram

