Gwiazdy "The Bear" i "Diuny" połączą siły! Tym razem zostaną szpiegami

Austin Butler to amerykański aktor, piosenkarz i model, którego pierwszy raz można było poznać jako aktora w 2005 roku. Początki jego kariery to role dla takich kanałów jak: Disney Channel i Nickelodeon. Dziś jest rozpoznawalnym i dojrzałym gwiazdorem, którego wielu widzów kojarzy z głośną produkcją, jaką jest "Diuna 2". Niedawno zakończył zdjęcia do "Caught Stealing" w reżyserii Darrena Aronofsky’ego.

Jaremy Allen White to nagradzany aktor, którego kreacja w serialu "The Bear" trafiła do szerokiej publiczności. Niedawno wcielił się w rolę Bruce’a Springsteena w filmie "Deliver Me From Nowhere". Teraz połączy siły z Butlerem w filmie "Enemies".

"Enemies": co wiemy?

Na ten moment szczegóły projektu nie są szerzej znane. Zdjęcia do produkcji mają ruszyć w czerwcu, tuż po zakończeniu prac na planie 4. sezonu "The Bear" - mają potrwać około 30 dni. Wygląda na to, że będzie to jedna z bardziej skromnych realizacji. Plotki donoszą o budżecie wynoszącym "zaledwie" 25 milionów dolarów.

O czym będzie film "Enemies"? Prawdopodobnie zobaczymy rywalizację dwóch szpiegów w klimacie thrillera.