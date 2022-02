O Teksasie i obowiązującym tam prawie znów jest głośno na całym świecie. W jednym z najbardziej konserwatywnych stanów USA, w którym niedawno zaostrzono przepisy antyaborcyjne, wprowadzono właśnie nowe zarządzenie uderzające w osoby transpłciowe. Gubernator Greg Abbott, po odebraniu negatywnych opinii od Departamentu Rodziny i Opieki Społecznej oraz prokuratora generalnego Kena Paxtona, nakazał organom administracji stanowej badanie stosowania terapii hormonalnej i procedur zmiany płci u nieletnich pod kątem "przemocy wobec dzieci". "Sądy orzekły, że niepotrzebny zabieg chirurgiczny, w wyniku którego usuwa się zdrową część ciała dziecka, może być przyczyną trwałego urazu fizycznego i psychicznego. To nielegalne nadużycie" - czytamy w orzeczeniu Paxtona.



Hollywood oburzone decyzją władz Teksasu

Na zarządzenie władz Teksasu zareagowały najsłynniejsze postaci show-biznesu. "Oto miejsce, w którym teraz jesteśmy. Dawno temu przekroczyliśmy granicę tego, co uważamy za niebezpieczne i przerażające. A zatem kto stanie z nami ramię w ramię do walki, a kto będzie się biernie przyglądać, mając gdzieś to, co się dzieje? Przekonamy się wkrótce" - napisała na Twitterze Gabrielle Union , której 14-letnia pasierbica ogłosiła w lutym 2020 roku, iż jest osoba transpłciową.

W udzielonym niedawno "USA Today" wywiadzie aktorka przyznała, że wraz z mężem Dwyane’em Wade’em wychowują dzieci w taki sposób, by umiały przeciwstawić się niesprawiedliwości i odważnie stawały w obronie słabszych. W podobnym tonie wypowiedziała się gwiazda filmu "Django" Kerry Washington. "Moje serce kieruję dziś do całej społeczności Trans w Teksasie i ich rodzin. Nadszedł czas, by mieszkańcy Teksasu przemówili i zagłosowali właściwie w wyborach" - napisała na Twitterze.

Własną opinią podzielił się też popularny amerykański aktor i komik Josh Gad. "To jest zło w najczystszej postaci. Okrucieństwo nie jest polityką. Bigoteria to nie przywództwo. Transfobia nie rozwiązuje rzeczywistych problemów, takich jak wadliwy system edukacji, zawodna infrastruktura i rosnące zadłużenie studentów. To nie jest przywództwo. To zwykła nienawiść" - napisał w zamieszczonym w mediach społecznościowych poście.



"To po prostu przerażające. Dzieci będą umierać z tego powodu" - skomentował na Twitterze aktor Jon Cryer. "Mój Boże. To jest tak bardzo orwellowskie" - napisała komentatorka CNN Ana Navarro-Cárdenas. "Jesteście potworami. Każdy z was, dorosłych, którzy macie chorą obsesję na punkcie krzywdzenia transpłciowej młodzieży" - dodały artystki z kanadyjskiego zespołu Tegan and Sara.



Jamie Lee Curtis: Jestem oburzona

Nowelizację teksańskiego prawa skomentowała też Jamie Lee Curtis , która latem zeszłego roku ujawniła, że jej 25-letnia córka Ruby jest osobą transpłciową. "Jako matka osoby transpłciowej jestem oburzona!" - napisała na Twitterze gwiazda "Halloween".



"To się dzieje w momencie, gdy myśleliśmy, że nie może być gorzej... Greg Abbott jest upiorem. Moje serce jest teraz ze wszystkimi rodzinami dotkniętymi tym haniebnym rozporządzeniem" - napisał z kolei znany z "Władcy pierścieni" Elijah Wood .



Działania gubernatora Teksasu potępiły także organizacje pozarządowe. Przedstawiciele Equality Texas, grupy wspierającej środowisko LGBTQ, powiedzieli w oświadczeniu, że "wszystkie dzieci zasługują na to, aby móc nauczyć się dbać o swoje ciało w sposób, który pomaga im żyć pełnym, szczęśliwym życiem".



"W przypadku dzieci transpłciowych bardzo istotne jest uzyskanie odpowiedniej opieki zdrowotnej, która obejmuje zatwierdzoną przez pediatrów decyzję o korekcie płci. Zabieg ten jest wyrazem troski o ich zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie w dorosłym życiu" - czytamy w oświadczeniu. Z kolei Val Benavidez, prezeska organizacji Texas Freedom Network, która koncentruje się na ochronie praw obywatelskich, podkreśliła, iż wprowadzone w Teksasie prawo to wyraz systemowej dyskryminacji osób transpłciowych. "Ci ludzie już doświadczają napiętnowania i dyskryminacji z powodu tego, kim są. Paxton i Abbott tworzą kolejne bariery, które pozbawiają transpłciowe dzieci i młodzież należnych im praw" - oświadczyła.



