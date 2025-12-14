"Batman 2" - co wiemy?

"Batman 2" wejdzie do kin 1 października 2027 roku. Za kamerą stanie Matt Reeves, który napisał także scenariusz filmu. We wrześniu podczas ceremonii rozdania nagród Emmy reżyser zdradził, że jest dumny ze swojej fabuły. Dodał także, że scenariusz jest pilnie strzeżony. "Włożyliśmy go do tajnej skrytki, która dosłownie wymaga podania kodu. [...] Wszystko jest pod ścisłym nadzorem" - mówił.

W tytułowego bohatera ponownie wcieli się Robert Pattinson. Wątpliwy wydaje się powrót Zoë Kravitz jako Seliny Kyle/Kobiety Kot. Film nie będzie fabularnie powiązany z Kinowym Uniwersum DC, do którego należy między innymi tegoroczny "Superman" Jamesa Gunna. Zdjęcia rozpoczną się wiosną 2026 roku.

Scarlett Johansson i Brad Pitt w nowym "Batmanie"?

Ostatnio informowaliśmy o tym, że Scarlett Johansson dołączy do obsady kontynuacji "Batmana". "Deadline" nie podało, w kogo miałaby się wcielić aktorka, ale fani mają swoje typy. Pierwsze plotki wspominały o Poison Ivy. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że aktorka zagra Gildę Gold, żonę Harveya Denta. To by się zgadzało z zapowiedziami samego reżysera, który twierdził, że w dwójce zobaczymy złoczyńcę, jakiego nigdy wcześniej nie było w aktorskich opowieściach o Batmanie.

Teraz padło również nazwisko Brada Pitta. Gwiazdor miałby zagrać samego Christophera Denta, ojca Harveya Denta. Niestety - napięty grafik aktora nie pozwala na to, by mógł wziąć udział w filmie Matta reevesa, mimo że sam reżyser chciał, by Pitt pojawił się w produkcji. W czasie nagrań do "Batmana 2" Brad będzie kręcić film Edwarda Bergera "The Riders".

