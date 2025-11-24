Zanim Mads Mikkelsen został aktorem, był profesjonalnym tancerzem. Gdy zdecydował się na zmianę kariery, trafił na Nicolasa Windinga Refna. Dzięki jego "Dealerowi" zwrócił na siebie uwagę widzów i krytyków. Popularność za oceanem przyniosły mu filmy "Casino Royale" i "Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie" oraz serial "Hannibal", w którym wcielił się w tytułowego antagonistę. W Europie uznanie przyniosły mu dwie części "Dealera", "Jabłka Adama" oraz "Na rauszu". Główna rola w filmie "Polowanie" przyniosła mu nagrodę na festiwalu w Cannes.

Reklama

Mads Mikkelsen wymienił dzieło polskiego reżysera wśród ulubionych

Z okazji 60. urodzin Madsa Mikkelsena, które aktor obchodził 22 listopada 2025 r., portal Letterboxd postanowił przypomnieć wywiad z duńską gwiazdą. W rozmowie Mikkelsen ujawnił swoje cztery ulubione filmy wszech czasów.

"Wiesz, że to pytanie jest brutalne, prawda?" - zażartował na początku.

Wśród wskazanych przez niego tytułów znalazło się dzieło polskiego reżysera. "Dekalog" Krzysztofa Kieślowskiego, cykl dziesięciu poruszających filmów inspirowanych Dziesięcioma Przykazaniami i osadzonych we współczesnej rzeczywistości, aktor wymienił jako drugi, zaraz po "Taksówkarzu". Na jego liście pojawiły się także "Deszczowa piosenka" oraz "Księga dżungli".

W komentarzach pod postem pojawiło się wiele entuzjastycznych reakcji fanów: "Dekalog to szczyt wiedzy", "Mads wybrał kilka świetnych filmów. Nigdy nie widziałem Dekalogu, ale to się szybko zmieni", "Mads i Dekalog w jednym filmie - absolutny szczyt" - czytamy.

Czytaj więcej: Leonardo DiCaprio inspiruje się PRL-owskim kinem. Zaskakująca prawda wyszła na jaw