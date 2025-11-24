Gwiazdor wymienił dzieło polskiego reżysera wśród ulubionych. Fani zachwyceni
Mads Mikkelsen, znany z ról w takich hitach jak "Casino Royale" czy "Hannibal", wybrał cztery ulubione filmy wszech czasów. Wśród nich znalazło się wybitne dzieło polskiego reżysera .Fani zachwycili się wyborem duńskiego aktora.
Zanim Mads Mikkelsen został aktorem, był profesjonalnym tancerzem. Gdy zdecydował się na zmianę kariery, trafił na Nicolasa Windinga Refna. Dzięki jego "Dealerowi" zwrócił na siebie uwagę widzów i krytyków. Popularność za oceanem przyniosły mu filmy "Casino Royale" i "Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie" oraz serial "Hannibal", w którym wcielił się w tytułowego antagonistę. W Europie uznanie przyniosły mu dwie części "Dealera", "Jabłka Adama" oraz "Na rauszu". Główna rola w filmie "Polowanie" przyniosła mu nagrodę na festiwalu w Cannes.
Z okazji 60. urodzin Madsa Mikkelsena, które aktor obchodził 22 listopada 2025 r., portal Letterboxd postanowił przypomnieć wywiad z duńską gwiazdą. W rozmowie Mikkelsen ujawnił swoje cztery ulubione filmy wszech czasów.
"Wiesz, że to pytanie jest brutalne, prawda?" - zażartował na początku.
Wśród wskazanych przez niego tytułów znalazło się dzieło polskiego reżysera. "Dekalog" Krzysztofa Kieślowskiego, cykl dziesięciu poruszających filmów inspirowanych Dziesięcioma Przykazaniami i osadzonych we współczesnej rzeczywistości, aktor wymienił jako drugi, zaraz po "Taksówkarzu". Na jego liście pojawiły się także "Deszczowa piosenka" oraz "Księga dżungli".
W komentarzach pod postem pojawiło się wiele entuzjastycznych reakcji fanów: "Dekalog to szczyt wiedzy", "Mads wybrał kilka świetnych filmów. Nigdy nie widziałem Dekalogu, ale to się szybko zmieni", "Mads i Dekalog w jednym filmie - absolutny szczyt" - czytamy.
