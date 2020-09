Gwiazdor "The Boys" w "Krzyku 5"

Jack Quaid, któremu rozgłos przyniosła rola w hitowym serialu platformy Amazon Prime "The Boys", dostał rolę w powstającym właśnie "Krzyku 5". W nowej części legendarnej serii filmowej do swoich ról powrócą Courteney Cox i David Arquette. Wciąż nie wiadomo, czy zobaczymy w nim także największą gwiazdę poprzednich czterech odsłon - Neve Campbell.

Jack Quaid jest podekscytowany dołączeniem do kultowej filmowej serii /Nathan Congleton/NBCU Photo Bank/NBCUniversal /Getty Images

Zdjęcia do piątej części "Krzyku" mają rozpocząć się jesienią tego roku. Systematycznie powiększa się jego obsada. Wśród nowych twarzy, jakie zobaczymy w filmie "Krzyk 5" są już Melissa Barrera i Jenna Ortega. Teraz dołączył do nich Jack Quaid, w którego filmografii są takie filmy, jak m.in. "Igrzyska śmierci" i "Rampage: Dzika furia". Jednak największy rozgłos przyniosła mu dopiero rola w serialu "The Boys".

W produkcji platformy Amazon Prime aktor wciela się w postać Hugh Campbella, młodego chłopaka, którego dziewczyna ginie tragicznie w zderzeniu z niezwykle szybkim superbohaterem. Wkrótce Campbell odkrywa hipokryzję broniących świata superherosów. Dołącza wtedy do grupy mścicieli zwanej "Chłopcami" i wyrusza na krwawą krucjatę.

"Hej, a może mój nowy projekt będzie mniej krwawy... A nie, zaraz... Jestem taki podekscytowany dołączeniem do rodziny 'Krzyku'!" - skomentował na Twitterze swoją rolę w piątej odsłonie kultowej serii Jack Quaid.



Efekty pracy duetu reżyserskiego Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, który pracuje nad piątą częścią filmu, będzie można oglądać od 14 stycznia 2022 roku. Wcześniej Quaida będzie można zobaczyć w drugim sezonie serialu "The Boys", którego premiera odbędzie się już w najbliższy piątek, 4 września.



Wideo "The Boys" - Season 2: Official Trailer

Wyreżyserowany przez Wesa Cravena "Krzyk", który do kin trafił w 1996 roku, zrewolucjonizował i przywrócił zainteresowanie gatunkowi horroru znanemu jako slasher. Opowiadał o grupie licealistów z małego miasteczka Woodsboro, którzy giną z ręki zamaskowanego mordercy Ghostface’a ukrywającego się pod maską stylizowaną na postać z obrazu Edvarda Muncha "Krzyk". Miano najbardziej dochodowego slashera odebrał "Krzykowi" dopiero "Halloween" z 2018 roku. Łącznie cała seria "Krzyk" zarobiła w kinach ponad 600 milionów dolarów.