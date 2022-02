Michele Morrone nie jest jedynym "polskim" akcentem tego teledysku. Występująca u jego boku Jaqueline Fernandez odwiedziła kilka lat temu Polskę, gdzie powstały zdjęcia do sensacyjnego filmu "Kick" z bollywoodzkim supergwiazdorem Salmanem Khanem. W Warszawie nakręcono kilka ekscytujących scen akcji rozgrywających się w okolicach Pałacu Kultury i Nauki.

Michele Morrone w indyjskim teledysku

"Cieszę się, że mogę powitać gwiazdę filmu '365 idn' Michele Morrone’a na indyjskiej scenie muzycznej. Wraz z 2022 rokiem zamierzamy rozpocząć odkrywanie nowych terytoriów, którym do tej pory jedynie się przyglądaliśmy. Wystąpi on w teledysku jednego z najgorętszych duetów na indyjskiej scenie muzycznej: Tony’ego i Nehy Kakkar" - mówi Anshul Garg z wytwórni muzycznej Desi Music Factory cytowany przez portal "Variety". Na 8 lutego zaplanowana została premiera teasera teledysku, a cały teledysk będzie można zobaczyć od 12 lutego.



"Jestem podekscytowany wejściem w indyjską przestrzeń muzyczną. Spotykam się tu z przejawami ogromnej miłości. Uwielbiam wyzwania, a udział w teledysku do 'Mud Mud Ke' był dla mnie ekscytującym wyzwaniem. Dziękuję mieszkańcom tego kraju na to, że czekają na mój indyjski debiut" - mówi Morrone.

Morrone’a wspiera pochodząca ze Sri Lanki Jaqueline Fernandez. "Jestem pewna, że Michele zostanie świetnie przyjęty przez indyjską publiczność. Przypominam sobie jak ciepło zostałam tu kiedyś przyjęta ja. Nie mam wątpliwości, że w jego przypadku będzie tak samo" - mówi aktorka.



