Michele Morrone i Simone Susinna, którzy wystąpią w drugiej części ekranizacji bestsellerowej powieści Blanki Lipińskiej "365 dni", podzielili się wspólną fotografią, na której pozują przytuleni.

Simone Susinna i Michele Morrone /@iammichelemorroneofficial /Instagram

Michele Morrone zyskał popularność za sprawą głównej roli w pierwszej części "365 dni", teraz na samym Instagramie śledzi go ponad 12 mln osób.

Obecnie w Polsce i we Włoszech trwają zdjęcia do drugiej części produkcji. Do obsady dołączył Simone Susinna. Choć mogłoby się wydawać, że dwaj panowie będą walczyć między sobą o uznanie fanów, to opublikowane ostatnio zdjęcie może wskazywać, że jest wręcz przeciwnie.



Fotografia wzbudziła sensację wśród fanów. Mężczyźni pozują objęci, a zdjęcie jest opisane hasłem: "I am a liar" [jestem kłamcą red.]. W komentarzach pod postem Morrone pojawiło się wiele domysłów i pytań o relację przystojnych Włochów i ich orientację.

"Jestem zmieszany. Polub ten komentarz, jeśli czujesz się podobnie". Czekaj, czy Ty jesteś gejem?. "Nie mówcie mi, że on jest gejem" - zastanawiają się obserwatorzy pod zdjęciem.



Zdjęcie Anna Maria Sieklucka oraz Michele Morrone w scenie z "365 dni" / materiały prasowe

Kwestia tego, czy jest to żart, element gry promocyjnej, a może jasna deklaracja, pozostaje nierozstrzygnięta. Aktorzy nie zabrali głosu w tej sprawie. Warto zaznaczyć, że fotografia pojawiła się na ich kontach 1 czerwca, a więc w trakcie rozpoczęcia Miesiąca Dumy LGBT+.

W drugiej części filmu ponownie pojawią się bohaterki części pierwszej, czyli Anna Maria Sieklucka oraz Magdalena Lamparska.