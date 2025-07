Gdy w 2016 roku widzowie poznali Jedenastkę ze "Stranger Things" - cichą dziewczynkę o nadprzyrodzonych mocach - nikt nie spodziewał się, że świat właśnie przygląda się narodzinom jednej z największych gwiazd młodego pokolenia. Millie Bobby Brown miała zaledwie 12 lat, ale już wtedy zachwyciła dojrzałością aktorską i zyskała ogromne grono fanów, którzy z uwagą śledzili jej rozwój.

Wkrótce pojawiły się kolejne role - w "Godzilla II: Król potworów" i jego kontynuacji, a także w "Enoli Holmes", gdzie zagrała u boku Henry’ego Cavilla.

Millie Bobby Brown w nowej odsłonie

Niedawno mogliśmy oglądać Millie Bobby Brown w filmie "The Electric State" produkcji Netfliksa osadzonej w alternatywnej wersji lat 90. Opowiada o osieroconej nastolatce, która po buncie maszyn przemierza amerykański zachód w poszukiwaniu młodszego brata razem z inspirowanym kreskówkami robotem, przemytnikiem ( Chris Pratt ) i jego towarzyszem.

Teraz dotarły do nas informacje o kolejnej produkcji spod szyldu giganta streamingowego, ale tym razem Millie Bobby Brown nie będzie walczyć o uratowanie świata, a o własne uczucia. To będzie pierwsza komedia romantyczna w dorobku aktorki.

"Just Picture It" przedstawi nam studentkę, którą spotyka zaskakujące zdarzenie. Jej telefon zaczyna pokazywać jej... zdjęcia z przyszłości. Wynika z nich, że za 10 lat będzie małżonką pewnego mężczyzny, którego jeszcze nie poznała. Jak okaże się po pewnym czasie, będzie nim inny student, który właśnie mierzy się z podobnymi zdarzeniami, co bohaterka. Zagra go Gabriel LaBelle ("Saturday Night", "Predator").

Za scenariusz odpowiada Jesse Lasky, a za reżyserię Lee Toland Krieger, którego mogliśmy docenić za "Wiek Adaline". Millie Bobby Brown będzie także producentką filmu.

Nie znamy jeszcze daty premiery "Just Picture It".