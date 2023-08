Gwiazda serialu "The Bear" w nowej "Fantastycznej Czwórce"?

Nazwisko aktora pojawiało się już w poprzednich plotkach dotyczących superbohaterskiego widowiska. Wówczas obok niego wymieniano także Jacka Quaida, który od tego czasu zdążył zaprzeczyć swojemu udziałowi w adaptacji komiksu Marvela.

Snider jest niemal pewny, że Moss-Bachrach znajduje się w obsadzie filmu. Co więcej, według dziennikarza aktor wcieli się w Thinga, członka tytułowej drużyny, kamiennego olbrzyma o niebieskich oczach i gołębim sercu. Fani komiksów od dłuższego czasu dawali znać, że chcieliby zobaczyć go w tej roli.

We wcześniejszych plotkach nominowany do nagrody Emmy za "The Bear" aktor był wiązany z innymi postaciami — pożerającym planety Galactusem lub jego heroldem, Srebrnym Surferem. Według kolejnych niepotwierdzonych informacji do pierwszej z ról przymierzany jest Antonio Banderas.

We wcześniejszych odcinkach "The Hot Mic" Snider przekazał, że obsadzono już dwójkę członków tytułowej drużyny. Vanessa Kirby miałaby się wcielić w Sue Storm, czyli Niewidzialną Dziewczynę. Z kolei znany z serialu "Stranger Things" Jospeh Quinn zagrałby jej młodszego brata Johnny'ego, czyli Ludzką Pochodnię.

Według plotek rolę przywódcy drużyny, Reeda Richarda/Pana Fantastycznego, zaoferowano Adamowi Driverowi, który ją odrzucił. Postać ta pojawiła się w epizodzie w filmie "Doktor Strange w Multiwersum obłędu". Był to Reed z alternatywnej rzeczywistości, w którego wcielił się John Krasinski. Nie wiadomo, czy Marvel Studios zaoferowało aktorowi możliwość powrotu do tej roli.

Premiera nowej "Fantastycznej Czwórki" została zapowiedziana na 2 maja 2025 roku. Film będzie częścią Szóstej Fazy Kinowego Uniwersum Marvela.