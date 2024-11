Gwiazda serialu "1883" dołącza do popularnego horroru

Produkcja "Krzyku VII" zmagała się z wieloma bolączkami. Pierwotnie główne role miały zagrać Melissa Barrera i Jenna Ortega, gwiazdy poprzednich dwóch części. Jednak Barrerę zwolniono z powodu komentarzy zamieszonych w mediach społecznościowych.

Chwilę później Ortega poinformowała, że nie wystąpi w sequelu z powodu natłoku obowiązków, związanych przede wszystkim ze zdjęciami do drugiego sezonu serialu "Wednesday". W końcu z pracy nad kontynuacją znanej serii zrezygnował jej reżyser i scenarzysta Christopher Landon. "To była praca moich marzeń, która zmieniła się w koszmar" - wyznał.

"Krzyk VII". Powrót do korzeni

Campbell, która nie wystąpiła w "Krzyku VI" z powodów finansowych, ogłosiła w marcu 2024 roku, że powróci do franczyzy. Z kolei Landona zastąpił Kevin Williamson, pomysłodawca serii. Wiadomo, że ze starej gwardii powróci także Courteney Cox, która ponownie wcieli się w dziennikarkę Gale Weathers.

Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Plotki mówią, że skupi się ona na niebezpieczeństwie, które będzie groziło Prescott oraz jej najbliższym. Angaż May do roli córki protagonistki serii zdaje się to potwierdzać.

Scenariusz "Krzyku VII" napisał Guy Busick, który pracował także nad dwiema poprzednimi odsłonami cyklu. Premiera filmu jest przewidziana na 27 lutego 2026 roku.