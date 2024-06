Gwiazda "Pamiętnika" poważnie chora. Jej syn potwierdził smutną wiadomość

W 2004 roku Rowlands zagrała w "Pamiętniku" w reżyserii swojego syna Nicka. Wcieliła się w kobietę cierpiącą na zaawansowaną demencję. "Poprosiłem mamę, by zagrała starszą Alice i spędziliśmy dużo czasu, rozmawiając o Alzheimerze, by wypadła jak najprawdziwiej w swojej roli. A przez ostatnie pięć lat naprawdę cierpi ona na Alzheimera" - wyjawił Cassavetes w rozmowie z Entertainment Weekly z okazji dwudziestolecia "Pamiętnika". "Ma całkowitą demencję. To szalone — przeżyliśmy to, zagrała to, ale teraz ma to naprawdę".

Gena Rowlands: Jej matka także chorowała na Alzheimera

Niedługo po premierze "Pamiętnika" Rowlands przyznała, że jej matka także cierpiała na tę chorobę. "'Pamiętnik', który nakręciliśmy na podstawie książki Nicolasa Sparksa, był szczególnie trudny, bo zagrałam osobę z Alzheimerem. Przeszłam go z moją matką. Gdyby Nick nie reżyserował tego filmu, nie wiem, czy przyjęłabym tę rolę — to byłoby za ciężkie. To trudny, ale wspaniały film" - mówiła aktorka w 2004 roku.

Rowlands pojawiła się ostatni raz na ekranie w 2014 roku w komedii "Six Dance Lessons i Six Weeks". Od tego czasu przebywa na emeryturze.

94-letnia Rowlands jest cenioną aktorką, której role w "Kobiecie pod presją" i "Glorii" przyniosły nominacje do Oscara. Swoje najlepsze filmy nakręciła ze swoim mężem, zmarłym w 1989 roku Johnem Cassavetesem, nagradzanym reżyserem, scenarzystą i aktorem

Pamiętnik: O czym jest film?

Punkt wyjścia "Pamiętnika" jest pod pewnymi względami niemalże baśniowy. Starszy mężczyzna czyta równie leciwej kobiecie pamiętnik, opowiadający o losach dwójki młodych ludzi, którzy zakochują się w sobie w latach 40. XX wieku. Lektura ma pełnić funkcję terapeutyczną, gdyż Allie cierpi na chorobę Alzheimera, a odczytywana historia ma sprawić, że przynajmniej na chwilę przypomni sobie, że opowieść, której słucha, jest zasadniczo jej własną biografią.

Poza Rowlands w filmie wystąpili Ryan Gosling, Rachel McAdams i James Garner. "Pamiętnik" wszedł na ekrany amerykańskich kin 20 maja 2004 roku. Dziś uchodzi za jedną z najpiękniejszych historii miłosnych.