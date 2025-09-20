Gwiazda muzyki pop wraca na ekrany kin! Co zaprezentuje tym razem?
Fani Taylor Swift mają kolejny powód do świętowania! Już 3 października do kin trafi "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl". Wydarzenie, które potrwa przez weekend, pozwoli fanom z ponad 100 krajów na wspólne celebrowanie premiery nowego albumu w kinie!.
Taylor Swift to jedna z tych gwiazd muzyki, których nie trzeba nikomu przedstawiać, a wszystko, czego dotknie, zamienia się w złoto. Tak było, kiedy do artystka rozpoczynała swoją karierę oraz gdy do kin trafił film będący zapisem jednej z najpopularniejszych tras koncertowych - "Taylor Swift: The Eras Tour".
Wraz z premierą nowego albumu muzycznego artystki - "The Life of a Showgirl", do kin trafi nowa produkcja.
Już 3 października do kin na całym świecie ma trafić prawie 90-minutowe wydarzenie zatytułowane "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl". Produkcję będzie można oglądać w weekend premiery od piątku do niedzieli.
W ramach wydarzenia zaplanowano pokaz teledysku do utworu "The Fate of Ophelia", materiały zza kulisy oraz wywiady z samą artystką, która podzieliła się refleksjami na temat swojego najnowszego albumu.
W tej niezwykłej imprezie będą mogli uczestniczyć fani z ponad 100 krajów. W oficjalnym komunikacie sieci kin AMC znajdziemy też intrygującą zachętę"
"Chociaż zazwyczaj jest to zabronione podczas tradycyjnych seansów, goście AMC mogą śpiewać i tańczyć podczas ‘Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl’".
"Taylor Swift: The Eras Tour" to kinowa wersja jednej z największych i najbardziej spektakularnych tras koncertowych w historii muzyki. Film zabiera widzów w niezwykłą podróż po wszystkich muzycznych erach Taylor Swift, ukazując rozwój jej kariery na przestrzeni 17 lat. Swift, znana ze swoich emocjonalnych i pełnych energii występów, prezentuje utwory z każdego etapu swojej kariery, tworząc niezapomniane widowisko. Już przed premierą film stał się najbardziej dochodowym filmem koncertowym wszech czasów, bijąc rekordy popularności na całym świecie.