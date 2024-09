Mickey Rourke to postać, która od zawsze fascynowała widzów swoją niekonwencjonalnością. Zanim trafił do Hollywood, jego pasją był sport, a szczególnie boks. Już jako nastolatek wygrał swoją pierwszą walkę na ringu, co zapoczątkowało jego młodzieńczą karierę w boksie. Jednak seria poważnych kontuzji zmusiła go do zrezygnowania z marzeń o zawodowym sporcie. Po tym wydarzeniu postanowił spróbować swoich sił w aktorstwie, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

Pierwsze kroki na aktorskiej drodze Rourke stawiał w Nowym Jorku, gdzie pobierał lekcje od znanych nauczycieli. Jego przełomowa rola w filmie "Żar ciała" (1981) sprawiła, że zaczęto go dostrzegać. Mimo niewielkiego czasu ekranowego, jego postać zapadła w pamięć zarówno widzom, jak i reżyserom. Wkrótce pojawiły się kolejne propozycje, a Mickey zaczął budować swoją pozycję w branży.

Mickey Rourke: mieszanka talentu i nieprzewidywalności

W latach 80. Rourke zdobył uznanie za swoje role, m.in. w filmach "Ćma barowa" i "Harry Angel". Jego charakterystyczny styl gry oraz nieprzewidywalność na ekranie przyciągały widzów i krytyków. Mimo sukcesów aktorskich, Rourke miał skomplikowaną relację z Hollywood. Był znany z trudnego charakteru i niezależnych decyzji, co często prowadziło do nieporozumień z reżyserami. Zdarzało mu się odrzucać role, które później okazywały się przełomowe dla innych aktorów.

Na początku lat 90. Rourke postanowił wrócić na ring i ponownie spróbować swoich sił w boksie. Ta decyzja była motywowana potrzebą odnalezienia siebie i zyskania szacunku do własnej osoby. Choć na początku odnosił sukcesy, ostatecznie musiał zakończyć karierę z powodu licznych kontuzji, które zostawiły trwałe ślady na jego zdrowiu i wyglądzie.

Powrót do kina i nowe wyzwania

Po kilkuletniej przerwie Rourke wrócił do aktorstwa. Jego rola w "Sin City. Miasto grzechu" (2005) Roberta Rodrigueza była początkiem nowego etapu kariery. Aktor udowodnił, że mimo przerwy nadal potrafi dostarczyć niezapomnianych kreacji na ekranie. Największy sukces przyniosła mu jednak rola w filmie "Zapaśnik" (2008) w reżyserii Darrena Aronofsky’ego, gdzie zagrał postać zawodowego wrestlera. Ta kreacja, pełna emocji i autentyczności, przyniosła mu liczne nagrody, w tym Złoty Glob, oraz nominację do Oscara.

Boks i operacje plastyczne – jak Mickey Rourke zmieniał się przez lata?

Mickey Rourke, niegdyś gwiazda filmów, takich jak "9 i pół tygodnia", przez wiele lat zmieniał się zarówno pod względem kariery, jak i wyglądu. Po latach spędzonych na hollywoodzkim szczycie, aktor postanowił wrócić do swojego młodzieńczego marzenia - boksu. Decyzja ta miała ogromny wpływ na jego życie. W latach 90., Rourke walczył na ringu, odnosząc liczne sukcesy, ale także ponosząc wysokie koszty zdrowotne. Złamania nosa, żeber, zmiażdżona kość policzkowa oraz inne urazy pozostawiły trwałe ślady na jego twarzy i ciele.

Rourke, aby naprawić uszkodzenia wynikające z kariery bokserskiej, poddał się licznym operacjom plastycznym. Jednak, jak sam przyznaje, nie trafił na odpowiedniego specjalistę. W wyniku operacji jego twarz zmieniła się jeszcze bardziej, a kolejne zabiegi chirurgiczne tylko pogłębiły problem. Aktor przyznał w jednym z wywiadów, że żałuje wyboru lekarza, który miał naprawić jego wygląd, ale dokonał nieodwracalnych zmian.

