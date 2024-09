"Batman i Robin": kultowi złoczyńcy z filmu znowu razem!

"Batman i Robin": zmiażdżony przez krytyków kultowy film

Brakuje jednak George'a Clooneya, który w filmie wcielał się w Batmana. Jego nieobecność na zdjęciu nie umknęła uwadze fanów, ale wcale nie dziwi - Clooney wielokrotnie krytykował zarówno film, jak i swoją rolę w nim. W przeciwieństwie do niego, Arnold Schwarzenegger od lat z dystansem i humorem odnosi się do swojego udziału w produkcji, co widać zarówno w jego mediach społecznościowych, jak i w licznych wywiadach.

Spotkanie Schwarzeneggera i Thurman jest o tyle znaczące, że oboje wcielili się w ikonicznych przeciwników Batmana. Film "Batman i Robin", choć po premierze został zmiażdżony przez krytyków, z biegiem lat zyskał status kultowego, a niektórzy fani i krytycy, jak Darren Franich z Entertainment Weekly, zaczęli doceniać jego kolorową, przerysowaną estetykę oraz humorystyczne dialogi Schwarzeneggera, który zasłynął m.in. kultową frazą: "Co zabiło dinozaury? Epoka lodowcowa!".



Choć film spotkał się z chłodnym przyjęciem, jego gwiazdy najwyraźniej pogodziły się z dziedzictwem tej produkcji, a ostatnie spotkanie Arnolda i Umy zdaje się tylko potwierdzać, że z perspektywy czasu patrzą na swoje role z sympatią. W międzyczasie, Batman przeszedł wiele zmian - od surowego realizmu w "Batman Begins" Christophera Nolana, po ostatnią interpretację w wykonaniu Roberta Pattinsona. Fani muszą jednak poczekać na kolejny film o Mrocznym Rycerzu, który pojawi się nie wcześniej niż w 2026 roku.