U 30-letniej aktorki zdiagnozowano raka podczas rutynowego badania lekarskiego. Gwiazda przeszła już operację usunięcia guza, teraz czeka ją rekonwalescencja - poinformował serwis BBC.



Z powodu choroby aktorka nie będzie w stanie wziąć udziału w kampanii promocyjnej swego nowego filmu "Special Delivery".

"Parasite": Oscarowy fenomen

"Parasite" to łącząca elementy dramatu obyczajowego, thrillera i czarnej komedii opowieść o dwóch rodzinach należących do różnych klas społecznych. Do zderzenia dwóch światów dochodzi, gdy Ki-woo (Choi Woo-sik) - syn z bezrobotnej rodziny Kimów, otrzymuje ofertę pracy w charakterze korepetytora języka angielskiego zamożnej dziewczyny. W malowniczo położonej, luksusowej posiadłości rodziny Parków, Ki-woo szuka możliwości zatrudnienia dla swoich najbliższych. Seria niespodziewanych zdarzeń stawia bogatych i biednych przed koniecznością skonfrontowania swoich stylów życia.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Parasite" [trailer] materiały dystrybutora

Park So-Dam zagrała siostrę głównego bohatera, która udaje terapeutkę, by dostać pracę u boku brata.

Zdjęcie Park So-Dam (L) w filmie "Parasite" / Gutek Film / materiały prasowe

"Parasite" jest laureatem Złotej Palmy na festiwalu w Cannes. Obraz otrzymał również cztery Oscary, w tym dla najlepszego filmu.



Zobacz również:

Kochały się w nim wszystkie dziewczyny. Dlaczego porzucił Polskę?

W obronie golizny! Jeden z największych skandali w historii

Znany aktor pobił reżysera? "Oscarowe samobójstwo"!