" Grease " zarobiło na świecie ponad 360 mln dolarów (plus kolejne 30 w drugim obiegu kinowym w 1998 roku), co zapewniło mu nie tylko miano najbardziej kasowego filmu 1978 roku, ale także trzeci wynik w historii kina. Więcej zarobiły wówczas tylko " Szczęki " i pierwsze " Gwiezdne wojny ", czyli "Nowa nadzieja".

Reklama

Produkcja znajduje się do dzisiaj w pierwszej dziesiątce najbardziej kasowych filmów w swoim gatunku, przy czym połowa stawki to animowane produkcje Disneya i Pixara, a nie musicale aktorskie.

Zdjęcie "Grease" / Paramount / Getty Images

John Travolta: Skandalista scjentolog

John Travolta urodził się 18 lutego 1954 roku. Jako najmłodsze dziecko (ma trzy starsze siostry i dwóch braci) był oczkiem w głowie mamy, byłej aktorki, i to ona zachęciła go, by spróbował sił na scenie. W 1971 r. jako 17-latek porzucił liceum i zaczął występować w musicalach na Broadwayu. Niedługo potem wyprowadził się do Los Angeles w pogoni za filmową karierą.

Zdjęcie John Travolta w "Grease" / CBS / Getty Images

John Travolta zagrał Danny'ego Zuko w "Grease" rok po swojej przełomowej roli w " Gorączce sobotniej nocy ". Danny jest typowym "niegrzecznym chłopcem" i kobieciarzem, którego życie zmienia się w momencie poznania Sandy.

Ponad 40 lat po premierze "Grease", John Travolta nadal jest powszechnie znany. Zagrał w wielu filmach w latach 80., 90. i 00., w tym w kultowym " Pulp Fiction ", czy komedii " I kto to mówi ".

Wiele kontrowersji wzbudzało od zawsze prywatne życie artysty. Choć gwiazdor był od 1991 roku mężem Kelly Preston, to wiele osób twierdzi, że to jedynie "przykrywka", a Travolta tak naprawdę jest homoseksualistą. Przez lata tabuny mężczyzn oskarżało aktora o molestowanie seksualne, ale spory zawsze kończyły się polubownie.

John Travolta: Tancerz, piosenkarz, aktor 1 / 13 Słynący z kultowych ról aktor, tancerz, piosenkarz i... licencjonowany pilot. "Wiesz, wiele osób przyszło na przesłuchanie, ale żadnej z nich granie nie sprawia tyle radości, co tobie. To zaraźliwe - dlatego cię zatrudniamy" - usłyszał na samym początku kariery. I trzeba przyznać, że radość tę widać we wszystkich jego rolach, zarówno obsypanych nagrodami, jak i mniej docenianych przez krytykę. Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij

Nie mniej rozgłosu wynikało z przynależności artysty do kościoła scjentologicznego, którego członkiem jest od 1975 roku. Ogromna wrzawa wybuchła zwłaszcza w momencie śmierci najstarszego dziecka aktora, syna Jetta w 2009 roku. Tragedia miała być rzekomo spowodowana zaniedbaniami wynikającymi z religii Travolty - scjentologia nie uznaje istnienia chorób psychicznych i dlatego Jett miał być leczony tylko witaminami.

Po śmierci swojej żony Kelly Preston w lipcu 2020 r. Travolta zasugerował na swoim koncie na Instagramie, że zawiesi swoją karierę.

"Poświęcę trochę czasu dla moich dzieci, które straciły matkę, więc wybaczcie mi z góry, jeśli przez jakiś czas nie będzie ode mnie nowych informacji" – oznajmił.

Zdjęcie John Travolta / Rodin Eckenroth / Getty Images

Olivia Newton-John: Od lat walczy z rakiem

Olivia Newton-John urodziła się 26 września 1948 roku w angielskim Cambridge. Jej ojciec, Brinley Newton-John w czasie II wojny światowej był oficerem MI6 i łamał kody Enigmy. Z kolei matka - Irene Born była pisarką i fotografem, córką światowej sławy fizyka i matematyka Maksa Borna.

Zdjęcie Olivia Newton-John w "Grease" / CBS / Getty Images

Kiedy Olivia miała pięć lat, rodzina wyemigrowała do Australii, ponieważ jej ojciec został dziekanem koledżu w Melbourne. Już jako mała dziewczynka Newton-John marzyła o karierze scenicznej. Od najmłodszych lat występowała w miejscowych kafejkach.

Olivia Newton-John zagrała uczennicę liceum, Sandy, mimo że miała 29 lat podczas kręcenia filmu. Film i ścieżka dźwiękowa stały się natychmiastowymi hitami, a Newton-John stała się drugą kobietą, która miała jednocześnie dwa single na liście Billboard Top 5: "Summer Nights" i "Hopeless Devoted To You".

Wideo youtube

Gwiazda miała udaną karierę wokalną przed występem w "Grease" – reprezentowała nawet Wielką Brytanię na Eurowizji w 1974 roku.

"Grease" był jej pierwszym przełomowym filmem w świecie kina. Potem pojawiła się w produkcjach z lat 80., takich jak " Xanadu " i "W swoim rodzaju", ale bardziej skupiła się na karierze muzycznej. Zagrała 175 koncertów w Las Vegas w latach 2014-2016.

Olivia Newton-John: Gwiazda sprzed lat 1 / 10 Olivia Newton-John to aktorka, piosenkarka i tancerka. Wydała ponad 30 albumów i czterokrotnie uhonorowano ją nagrodą Grammy. Zagrała w kilkunastu filmach telewizyjnych i kinowych, ale to rola Sandy Olsen w musicalu "Grease" z 1978 roku sprawiła, że została gwiazdą światowego kina. 26 września 2013 roku aktorka obchodzi 65. urodziny. Źródło: AKPA udostępnij

Olivia Newton-John w ciągu ostatnich trzydziestu lat już dwukrotnie wygrała walkę z rakiem. Niestety, gwiazda obecnie znów zmaga się z nowotworem. Mowa o najbardziej zaawansowanym stadium raka piersi z przerzutami w okolicach kręgosłupa. I choć lekarze, stawiając diagnozę, mówią krótko: "wyrok śmierci", artystka wciąż nie traci nadziei.

"Podjęłam decyzję, że wydobrzeję. Muszę w to wierzyć. Moja córka jest najważniejsza w moim życiu i muszę wydobrzeć dla niej" - zapewniła.

Wiadomości Powstaje serialowy prequel "Grease" W walce z chorobą pomaga jej medyczna marihuana. Gwiazda apeluje o ułatwienie dostępu do tego środka. Newton-John podkreśla, że zawsze poddaje się leczeniu sugerowanemu przez lekarzy, a medyczna marihuana jest tylko wsparciem, przynoszącym ulgę w najgorszych chwilach. Drugi mąż Olivii, John Easterling (są małżeństwem od 2008 roku), uprawia medyczną marihuanę na ich kalifornijskim ranczu.

Newton-John zapewnia, że jest szczęśliwa, że mieszka w stanie, w którym hodowla marihuany dla własnych medycznych celów jest legalna.

"Nie, nie boję się raka, nie myślę o tym. To znaczy, skłamałabym, gdybym powiedziała, że w ogóle o tym nie myślę, bo tak nie jest, jestem tylko człowiekiem. Mój mąż jest zawsze przy mnie i wierzę, że wygram, taki jest mój cel" - przekonuje gwiazda.

Zdjęcie Olivia Newton-John / Scott Barbour / Getty Images

Stockard Channing miała 33 lata gdy zagrała nastolatkę

Zaskakujące jest, że Stockard Channing miała 33 lata, kiedy grała 18-letnią Rizzo, cyniczną liderkę "Pink Ladies".

Zdjęcie Stockard Channing w "Grease" / CBS / Getty Images

Po roli charakterystycznej postaci, która zapada w pamięci na długo, Stockard Channing dopiero w 1993 roku odniosła większy sukces dzięki występie w filmie "Szósty stopień oddalenia". Zagrała postać Louisy Kittredge, za którą została nominowana do Oscara w kategorii "Najlepsza aktorka".

Channing nie udało się zabłysnąć w innych produkcjach. Ostatni raz widzowie mogli ją zobaczyć na ekranie w komedii dokumentalizowanej "Giń, 2021!".

Zdjęcie Stockard Channing / Charles Sykes/Bravo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal / Getty Images

Didi Conn powróciła po latach do roli Frenchy

Didi Conn urodziła się jako Edith Bernstein, 13 lipca 1951 roku na Brooklynie w Nowym Jorku. Wystąpiła w "Grease" jako Frenchy, członkini "Pink Ladies". Gdy Sandy po raz pierwszy pojawia się w mieście, szybko się z nią zaprzyjaźnia.

Zdjęcie Didi Conn w "Grease" / CBS / Getty Images

W filmie kolorowa postać jest znana z umiejętności "francuskiego zaciągania" papierosa.

Aktorka powróciła do roli Frenchy w drugiej części "Grease". Zagrała w ponad 40 filmach i serialach. Od kiedy u jej syna, Daniela zdiagnozowano autyzm w 2008 roku, została mianowana "krajowym rzecznikiem celebrytów" w organizacji Autism Speaks.

W 2018 roku w wieku 67 lat była najstarszą uczestniczką brytyjskiego programu telewizyjnego "Taniec na lodzie".

Zdjęcie Didi Conn w "Tańcu na lodzie" / Karwai Tang/WireImage / Getty Images

Michael Tucci dorabiał jako... nauczyciel

Michael Tucci, urodzony 15 kwietnia 1946 roku to nie tylko aktor, ale także emerytowany nauczyciel liceum. W "Grease" zagrał Sonny'ego, członka gangu Danny'ego, który uważał, że szczególnie podoba się dojrzałym kobietom, lecz rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej.

Zdjęcie Michael Tucci w "Grease" / CBS / Getty Images

W karierze postawił na występy w produkcjach telewizyjnych, na przykład "W pogoni za papierkiem" lub "It's Garry Shandling Show".

Zdjęcie Michael Tucci / Bobby Bank / Getty Images

Zobacz też:

Steven Spielberg reżyserem "Fantastycznej Czwórki"?

Marisol Nichols: Aktorka, która współpracuje z FBI

Emma Thompson: "Powodzenia, Leo Grande" ma pomóc kobietom