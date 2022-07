Nadzieja fanów na porządną ekranizację komiksów o Fantastycznej Czwórce wróciła za sprawą głośnej sceny z filmu "Doktor Strange w multiwersum obłędu" . Można w niej było zobaczyć Johna Krasinskiego wcielającego się w lidera tytułowej grupy Reeda Richardsa. Rozbudziło to plotki, że wystąpi też w filmie o Fantastycznej Czwórce, gdzie miałby zagrać u boku swojej żony - Emily Blunt wcielającej się w postać Niewidzialnej Kobiety.



Według niepotwierdzonych plotek, inny bohater komiksów o Fantastycznej Czwórce, złoczyńca Doktor Doom, ma pojawić się w filmie "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" , czyli najbliższej premierze produkcji z uniwersum Marvela.

Pewne jest natomiast, że film o Fantastycznej Czwórce wciąż nie ma reżysera. Jak donosi comicbookmovie.com szef Marvel Studios Kevin Feige namawia Stevena Spielberga , aby przejął opiekę nad projektem. Podobno kontaktuje się z twórcą "West Side Story" już od dłuższego czasu.



Nie wiadomo jednak, czy legendarny twórca chciałby dołączyć do Marvela, a gdyby nawet, czy zdecydowałby się na realizację filmu o wspomnianej grupie. Przypomnijmy, że poprzednie filmowe wersje jej przygód były finansowymi i artystycznymi klapami.

Z pewnością jest za to jedna osoba, która nie odmówiłaby udziału w projekcie. To znany z roli Kapitana Ameryki Chris Evans , który chętnie znów wcieliłby się w Johnny'ego Storma znanego również jako Ludzka Pochodnia? "Czy to nie byłoby wspaniałe? Nie, nikt się do mnie nie odezwał w tej sprawie. No wiecie, nie wyglądam już tak samo jak kiedyś. To było 15, prawie 20 lat temu. O Boże, ale jestem stary! Ale naprawdę kocham tę postać, a przecież zdaje się, że znów będą kręcić coś o Fantastycznej Czwórce?" - powiedział Evans w rozmowie z programem "MTV News".

"Bardzo chciałbym zagrać Storma. W zasadzie to łatwiej byłoby to sprzedać niż mój powrót do roli Kapitana Ameryki. Ten ostatni jest dla mnie bardzo ważny i nie chciałbym zaburzyć pięknego doświadczenia, jakim było granie tej postaci. W przypadku Johnny'ego Storma nie czuję, bym oddał mu wszystkiego. Te filmy powstały, zanim Marvel znalazł sposób na ekranizacje swoich komiksów" - stwierdził aktor.