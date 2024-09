Gratka dla fanów kultowej gry. Simów zobaczymy w filmie!

Amazon MGM Studios zrealizuje film o grze "The Sims"

Wielu fanów "The Sims na to czekało! Amazon potwierdza, że zrealizuje film oparty na kultowej grze wydanej w roku 2000. Produkcją zajmą się znane nazwiska.

Reżyserką przedsięwzięcia jest Kate Herron, która wcześniej miała okazję sprawdzić się przy projektach: "Loki", "The Last of Us" czy "Sex Education". Wspólnie z Briony Redman, autorką jednego z odcinków serialu "Doktor Who", napisze również scenariusz. Producentami są firmy: LuckyChap (którą prowadzą Margot Robbie, Tom Ackerly, Josey McNamara i Sophia Kerr) oraz Vertigo Entertainment. Dołączy do nich oczywiście Electronic Arts, czyli firma, która zajmuje się dystrybucją gry. Dodatkowo, Herron i Redman obejmują stanowisko producentów wykonawczych.

Niestety szczegóły filmu ze świata Simów nie są jeszcze znany. Nie wiemy jakie wątki poruszy fabuła i kto zagra głównych bohaterów.

Dlaczego "The Sims" jest światowym hitem?

Gra "The Sims" została stworzona przez Maxis i opublikowana przez Electronic Arts w 2000 roku. Jest grą symulacyjną, w której sterując tytułowymi postaciami - Simami - możemy odtworzyć prawdziwe życie ludzi. Nasi Simowie mogą chodzić do pracy, znaleźć miłość, wychować dzieci czy zwiedzać światy wykreowane w grze. Gracze mogą budować im domy czy inne parcele użytku publicznego jak biblioteki, restauracje, parki itd. W trakcie rozgrywki można również spełniać cele życiowe Simów, rozwijać ich umiejętności czy zdobywać nowe hobby.

Już w trakcie premiery gra zyskała spore zainteresowanie użytkowników, mimo że pierwotnie pomysł na produkcję spotkał się ze sporą krytyką. Przez 24 lata "The Sims" doczekało się 4 głównych części, wielu dodatków oraz poszerzeń rozgrywki. Osiągnęło status kultowej gry na całym świecie. W internecie zrzesza wielu fanów na platformach takich jak Youtube, Steam, Origin czy Twitch. Obecnie trwają pracę nad 5. odsłoną gry.

