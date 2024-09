Przyszłorocznego polskiego kandydata wybrała Komisja Oscarowa w składzie: reżyser Paweł Pawlikowski (przewodniczący), scenografka Ewa Braun, operator Sławomir Idziak, aktorka Krystyna Janda, dyrektor Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego Tomasz Kolankiewicz, dyrektor festiwalu Millennium Docs Against Gravity Artur Liebhart, pianista, kompozytor Marcin Masecki, dyrektorka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Karolina Rozwód, dziennikarka filmowa, dyrektorka artystyczna festiwalu Dwa Brzegi Grażyna Torbicka, dyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza Olga Wysocka oraz aktor Tomasz Ziętek.

"Pod wulkanem": O czym opowiada film Damiana Kocura?

"Pod wulkanem" to nowy film Damiana Kocura , autora głośnego i wielokrotnie nagradzanego w kraju i za granicą filmu "Chleb i sól" oraz wielu docenionych krótkich metraży. To wnikliwy obraz stanu emocjonalnego młodej, inteligenckiej ukraińskiej rodziny Kovalenków, którą wybuch wojny zastaje ostatniego dnia wakacji na Teneryfie. Ich powrót do Kijowa okazuje się niemożliwy. W jednej chwili z turystów stają się uchodźcami.

"Filmowe wydarzenia oglądamy z perspektywy młodej dziewczyny. Sofia ma 16 lat i niewiele zmartwień. Sytuacja, która ma miejsce, zmienia jej obecne postrzeganie rzeczywistości i znacząco wpływa na dynamikę relacji z innymi. Nierozwiązane konflikty zaczną wychodzić na wierzch, a strach odczuwany przez członków familii mieszać się z poczuciem winy. Na Teneryfie nie słychać strzałów ani odgłosu bomb, ale z każdej strony czuć narastający konflikt" - można przeczytać w opisie filmu opublikowanym na stronie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

W 2023 roku w rozmowie z nami Damian Kocur tak opowiadał o tej produkcji: "To film w języku ukraińskim, którego akcja dzieje się w Hiszpanii. Metoda będzie podobna do 'Chleba i soli'. Główną bohaterką jest nieprofesjonalna aktorka - szesnastoletnia dziewczyna, która z rodzicami jedzie na wakacje. W momencie, kiedy wybucha wojna, oni są w czasie urlopu".

Drugi film jest dla twórcy zawsze trudny szczególnie, gdy pierwszy film okazał się dużym sukcesem (a tak było w przypadku "Chleba i soli"). Czy Damian Kocur odczuwał presję z tym związaną?

"Zawsze jak się robi nowy film, to powinno się wchodzić na plan z tym samym rodzajem obaw i lęku, z poczuciem, że coś się ryzykuje. Jeśli się nie ryzykuje, to chyba nie mogą powstać dobre, zaskakujące rzeczy. I dla widza, i dla mnie też" - przyznał reżyser w rozmowie z Anną Kempys.

Światowa premiera "Pod wulkanem" odbyła się podczas zakończonego niedawno festiwalu w Toronto. W poniedziałek produkcja zainauguruje 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.



Autorami scenariusza do filmu są Damian Kocur i Marta Konarzewska. Za zdjęcia odpowiada Nikita Kuzmenko, a montażem zajął się Alan Zejer. W obsadzie znaleźli się Sofiia Berezovska, Roman Lutskyi, Anastasiia Karpienko i Fedir Pugachov.