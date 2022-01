"Gorączka": Kontynuacja kultowego filmu

Wyreżyserowana przez Michaela Manna "Gorączka" z 1995 roku to thriller kryminalny powszechnie uważany za jeden z najlepszych filmów tego gatunku. Role główne zagrali w nim m.in. Al Pacino i Robert De Niro, dla których była to pierwsza możliwość wspólnego spotkania się na jednym planie. 9 sierpnia do księgarń trafi napisana przez Manna i Meg Gardiner książka "Heat 2" ("Gorączka 2"). Opisano w niej zarówno to, co poprzedziło wydarzenia pokazane w filmie sprzed 27 lat, jak i ich następstwa.

"Gorączka" zyskałą status filmu kultowego /Warner Bros Pictures/Collection Christophel /East News