Taki wieloletni związek w Hollywood jest rzadkością. Od prawie 40 lat są jedną z niewielu stałych par w show-biznesie. Obydwoje mają za sobą nieudane małżeństwa. Wiele osób wciąż pyta ich o receptę na udany związek. Nigdy nie zalegalizowali swojej relacji, a brak obrączki w niczym im nie przeszkadza. "Żaden akt małżeństwa ani pierścionek nie zdefiniują sukcesu związku. To niepotrzebne" - podsumowała kiedyś Goldie Hawn.

Goldie Hawn i Kurt Russell: Historia miłości

Goldie Hawn i Kurt Russell po raz pierwszy spotkali się w 1966 roku na planie "The One and Only, Genuine, Original Family Band". Jednak wtedy łączyła ich jedynie zawodowa relacja.

Do swojego związku musieli dojrzeć. Gdy 16 lat później zagrali razem w filmie "Szybka zmiana" okazało się, że są dla siebie stworzeni. W programie "Sunday Morning" emitowanym na antenie CBS, gwiazdorska para opowiedziała nieco o tym, jak zaczął się ich romans. Według Russella, początek tej znajomości był... niefortunny. Aktor przyznał, że miał wówczas "najokropniejszego kaca na świecie".

Zdjęcie Kurt Russell i Goldie Hawn "Szybka zmiana" (1984) / Everett Collection / East News

"Kiedy poznałem Goldie, byłem na takim etapie życia, w którym zdecydowanie pokazywałem się od najgorszej strony, jeśli chodzi o każdy rodzaj relacji międzyludzkiej. Tak też się stało w tym przypadku. Pokazałem się od najgorszej strony i stwierdziłem, że jeśli sobie z tym poradzi, to może istnieje szansa na to, żebyśmy byli razem. Prawda jest taka, że jeśli na początku pokażesz swoją najlepszą stronę, stawiasz bardzo wysoko poprzeczkę, Trudno to później utrzymać " - wyznał szczerze. "Gdybyś rzeczywiście tak postąpił, nie byłabym dziś z tobą" - odparła ze śmiechem Hawn. "Poza tym byłeś wtedy naprawdę zabawny" - dodała.



Zapytana o sekret ich udanego związku, Hawn zaznaczyła, że nie ma konkretnej recepty na szczęśliwą relację. "Nie znam żadnego sekretu. Dwoje ludzi musi po prostu bardzo chcieć ze sobą być, to wszystko. Muszą także umieć wybaczać i naprawdę pragnąć poznać się nawzajem. Jeśli nie masz tej ciekawości i współczucia, odbierasz sobie szansę na długotrwały związek. Związki miewają bardzo trudne okresy. Kiedy je przetrwasz, po latach cieszysz się, że mimo wszystko udało się się wytrwać. Bo nie ma nic piękniejszego niż posiadanie rodziny. To jest największa wartość" - podkreśliła aktorka.

Patchworkowa rodzina

Kiedy Hawn zaczęła spotykać się z Russellem, była już matką dwójki dzieci - Kate i Olivera Hudsonów. Aktorka otwarcie przyznaje, że to interakcja Russella z jej dziećmi sprawiła, że się w nim zakochała.

Aktor pomagał ukochanej w wychowaniu dzieci z jej drugiego małżeństwa. Tworzą patchworkową rodzinę pełną zrozumienia oraz miłości. Dzieci aktorki mają doskonałe relacje z ojczymem, lepsze niż z biologicznym ojcem. Kate Hudson wyznawała nawet, że nie ma kontaktu ze swoim Billem Hudsonem i to Russell jest dla niej prawdziwym tatą.



"Wkroczyłeś i skompletowałeś naszą rodzinę. Miałem 6 lat... byłem pełen strachu i niepewności, a ty nauczyłeś mnie pewności siebie i niezależności" - napisał w dzień ojca Oliver Hudson. W 1986 roku na świat przyszedł syn aktorskiej pary - Wyatt Russell.

Instagram Post

Goldie Hawn i Kurt Russell: Wspólna praca

W 1987 roku zaliczyli kolejny wspólny występ w filmie "Za burtą". Produkcja opowiada historię milionerki, która straciła pamięć i nie potrafi się odnaleźć jako żona i matka czterech rozbrykanych chłopców.

Zdjęcie Jared Rushton, Jeffrey Wiseman, Kurt Russell, Brian Price, Jamie Wild, Goldie Hawn, 1987 / Everett Collection / Everett Collection/EAST NEWS / East News

Rok wcześniej Hawn i Russell powitali na świecie wspólnego syna, Wyatta. Aktor idzie w ślady swoich słynnych rodziców, w 2014 roku nagrał na przykład w produkcji "22 Jump Street".

Zdjęcie Goldie Hawn, Kurt Russell i Wyatt Russell w 1995 roku / Al Pereira/Getty Images/Michael Ochs Archives / Getty Images

W maju 2017 roku Hawn i Russell zostali uhonorowani gwiazdami w Hollywoodzkiej Alei Gwiazd, co stało się także pretekstem do celebracji ich miłości. "Zawsze będę Cię kochać" - mówił w swoim wystąpieniu aktor.

Para wystąpiła także wspólnie w filmach Netfliksa "Kronika świąteczna" (The Christmas Chronicles, 2018) i "Kronika świąteczna 2" (The Christmas Chronicles 2, 2020).

