To trzeci raz, kiedy film z tzw. Monsterverse kręcony będzie w Gold Coast oraz stanie Queensland. Po raz pierwszy autorzy kolejnych filmów z serii poświęconej ogromnym potworom trafili tam w 2016 roku przy okazji zdjęć do filmu "Kong: Wyspa Czaszki" . W 2019 powstał tam również film "Godzilla vs. Kong" , który w ubiegłym roku trafił jednocześnie do kin oraz na platformę streamingową HBO Max.

W filmie "Godzilla vs. Kong" po raz pierwszy w filmach Monsterverse starły się ze sobą dwa ikoniczne olbrzymy. Król Kong miał pomóc w powstrzymaniu Króla Potworów, siejącego spustoszenie na całym globie Godzilli. Starcie Konga i Godzilli zarobiło w kinach na całym świecie 468 milionów dolarów, co wystarczyło, bu szefowie studia Legendary Entertainment podjęli decyzję o realizacji ciągu dalszego.

Twórcy kontynuacji filmu "Godzilla vs. Kong" mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci oferowanych przez władze stanu Queensland specjalnych programów dla filmowców. W sumie mowa o kwocie ponad 16 milionów dolarów. Lokalni politycy szacują, że pracę przy filmie znajdzie ponad tysiąc miejscowych specjalistów i statystów, a produkcja przyniesie budżetowi stanu 90 milionów dolarów.

"Wysoce wykwalifikowani specjaliści, pierwszorzędne studia filmowe oraz unikalne lokacje sprawiają, że kręcenie filmów w Australii jest wspaniałym doświadczeniem. Wsparcie rządu federalnego oraz władz stanu Queensland zawsze było dla nas kluczowe w osiągnięciu wysokiego poziomu produkcji filmowej oraz stworzeniu niezrównanych wrażeń dla widzów" - powiedział producent powstającego filmu, Eric McLeod.

Wideo "Godzilla vs. Kong" [trailer]

Jak wymienia portal "Variety", kontynuacja filmu "Godzilla vs. Kong" to piętnasta hollywoodzka produkcja, która skorzysta z zachęt oferowanych przez australijskie władze. Inne tytuły to m.in. "Ticket to Paradise" z Georgem Clooneyem i Julią Roberts , "Thirteen Lives" Rona Howarda czy seriale "Młody The Rock" i "Joe Vs. Carole".

