"Fatalne zauroczenie": Będzie serialowa wersja erotycznego thrillera

"Fatalne zauroczenie" opowiada historię odnoszącego sukcesy prawnika Dana Gallaghera (w tej roli Michael Douglas ), który wdaje się w romans z Alex Forrest ( Glenn Close ). Coś, co dla niego jest romansem na jedną noc, dla niej jest czymś poważniejszym. Odrzucona kobieta zaczyna terroryzować rodzinę Dana, w tym jego żonę Beth ( Anne Archer ).

W realizowanym właśnie serialu, opartym na "Fatalnym zauroczeniu", w głównych rolach wystąpią Lizzy Caplan jako Alex oraz Joshua Jackson jako Dan. Dokładniejsze szczegóły fabuły tej produkcji są owiane tajemnicą.

Glenn Close liczy na to, że twórcy serialu bliżej przyjrzą się postaci Alex i nie zostanie ona przedstawiona jedynie przez pryzmat stereotypu oszalałej kobiety.



Glenn Close: To był ważny krok

"Kocham tę postać. Zawsze będę ją kochała. Była bardzo ważnym krokiem na ścieżce mojej kariery" - powiedziała Glenn Close przy okazji premiery drugiego sezonu serialu

platformy streamingowej Apple TV+ "Tehran", w którym występuje.

"Mam nadzieję, że w serialu opowiedzą o niej coś więcej. Że poznamy tę historię jej oczami. To znaczy byłabym zaszczycona, gdyby opowiedzieli wszystko tak samo jak wymyśliliśmy to my, ale bez dwóch zdań będę bardzo ciekawa efektu końcowego. Alex bardzo potrzebuje pomocy. Jest bardzo krucha" - dodała aktorka.



Zdjęcie Glenn Close i Michael Douglas w filmie "Fatalne zauroczenie" / materiały prasowe

Niewykluczone, że twórcy serialu zdecydują się na więcej zmian w stosunku do oryginału. Możliwy jest m.in. powrót do oryginalnego zakończenia filmu Lyne’a, w którym Alex popełniła samobójstwo. Takie zakończenie nie spodobało się jednak publiczności w trakcie pokazów testowych. Postanowiono więc je zmienić i w efekcie Alex zginęła z rąk Dana i Beth.

Zdjęcie Glenn Close w filmie "Fatalne zauroczenie" / materiały prasowe

