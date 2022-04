Kilka dni temu emerytowany aktor Gerard Depardieu potępił "szalone, niedopuszczalne wybryki" prezydenta Rosji Władimira Putina w Ukrainie.

"Rosjanie nie są odpowiedzialni za szalone, niedopuszczalne wybryki swoich przywódców, takich jak Władimir Putin" - powiedział Gerard Depardieu w oświadczeniu przekazanym AFP.

72-letni Depardieu był przyjacielem Putina, ale wystąpił przeciwko wojnie w Ukrainie i wezwał do negocjacji zaledwie kilka dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. "Rosja i Ukraina zawsze były krajami bratnimi" - powiedział wtedy AFP. "Zatrzymaj broń i negocjuj" - apelował.

Reklama

Zdjęcie Gerard Depardieu i Władimir Putin w 2013 roku / AFP / East News / East News

Gerard Depardieu straci rosyjski paszport?

Po jego słowach głos zabrał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, jego wypowiedź cytowało BBC. Pieskow stwierdził, że aktor nie rozumie sytuacji "z powodu tego, że nie jest całkowicie zanurzony w politycznej agendzie".

"On nie rozumie, co się stało w Ukrainie w 2014 r., nie rozumie, co to są porozumienia mińskie i nie rozumie, co to Donieck i Ługańsk. Raczej nie rozumie, co to bombardowanie cywilów. Raczej nie wie o nacjonalistycznych elementach" - powiedział rzecznik Kremla.



Rzecznik dodał również, że jest gotów wyjaśnić aktorowi, co się dzieję, "aby lepiej zrozumiał".

Z kolei ostatnio pojawiły się głosy, ze aktor może stracić rosyjskie obywatelstwo. Członkowie Dumy Państwowej wezwali do skonfiskowania jego paszportu.

Zdjęcie Gerard Depardieu pokazuje swój rosyjski paszport / AFP/EAST NEWS / East News

Gérard Depardieu: Burzliwa młodość

Gérard Depardieu urodził się 27 grudnia 1948 roku we francuskiej miejscowości Châteauroux. Wychowywał się w skrajnej biedzie. Jak podaje "The Guardian", na stole Depardieu mięso pojawiało się wyłącznie w pierwszym tygodniu miesiąca i zwykle były to ochłapy i świńskie płuca. Ojciec Gérarda był alkoholikiem i często - jak wspominał później sam aktor - nie był w stanie zapłacić za jedzenie.

Depardieu był piątym, najmłodszym dzieckiem Anne Jeanne Josèphe i René Maxime Lionel Depardieu. W związku z tym, że w rodzinie aktora panowało wielkie ubóstwo, jego matka przyjęła wiadomość o swojej piątej ciąży z dużym niepokojem. Nie chciała, by jej syn przyszedł na świat i starała się samodzielnie dokonać aborcji. Jej starania spełzły jednak na niczym i nie miała innego wyboru, jak tylko wydać Gérarda na świat. W swojej autobiografii aktor wyznał, że matka nie skąpiła mu przykrych uwag i zawsze starała się mu przypominać o tym, że był niechcianym dzieckiem.

W wieku trzynastu lat Gérard Depardieu porzucił naukę, mając w ręku nie więcej niż świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Początkowo marzył o pracy rzeźnika, ale wbrew swoim oczekiwaniom został zatrudniony w piekarni. Został zwolniony, gdy jego szef odkrył, że zamówienia, które Depardieu dostarczał klientom były niekompletne.



Bieda, brak wykształcenia i ogromne problemy z subordynacją sprawiły, że pewien czas później młody Depardieu wylądował na ulicy i zaczął trudnić się prostytucją.



Od najmłodszych lat wiedziałem, że podobam się homoseksualistom. Zacząłem brać od nich pieniądze czytamy w autobiografii aktora.

Wkrótce zamieszkał z dwiema kobietami lekkich obyczajów i zaczął zarabiać pieniądze na sprzedaży kradzionych papierosów, paliwa i alkoholu.



Zdjęcie Gerard Depardieu / Jean-Pierre Fizet/Collection Christophel/East News / East News

Gérard Depardieu: Kariera aktorska

Pomimo tego, że początek jego życia był bardzo trudny, po pewnym czasie los uśmiechnął się do Gérarda. Na swojej drodze młody Depardieu spotkał Michela Pilorgé'a, który był wówczas aspirującym aktorem. Znudzony ponurą codziennością Gérard postanowił przeprowadzić się z nim do Paryża. Tam odkrył, że posiada niezwykły talent do improwizacji, który został dostrzeżony przez jednego z najlepszych nauczycieli - Jeana-Laurenta Cocheta.

Praca pod skrzydłami legendarnego nauczyciela pozwoliła Gérardowi na podbicie świata show-biznesu. Dzięki Cochetowi Depardieu pozbył się wady wymowy, z którą zmagał się od dzieciństwa. Po raz pierwszy pojawił się na ekranach w filmie fabularnym pod tytułem "Jaja" reżyserii Bertranda Bliera. Później wystąpił także we francuskiej produkcji "Maîtresse" oraz w filmie historycznym "1900".

Zdjęcie Gerard Depardieu / Victor Rodrigue/Collection Christophel/East News / East News

Gérard Depardieu piął się po szczeblach kariery. W późniejszym czasie pojawił się także w produkcjach telewizyjnych. Wystąpił między innymi w serialach "Nędznicy", "Napoleon" i "Marseille".



Międzynarodową sławę zyskał dzięki francuskiej serii filmów familijnych pod tytułem "Asterix i Obelix". Dziś może poszczycić się niemałym majątkiem oraz godnym podziwu dorobkiem artystycznym.

Choć udało mu się wyjść z biedy i czasy, w których żył na ulicy, już dawno ma za sobą, w życiu Gérarda Depardieu nie brakuje problemów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości" [trailer]

Kłopoty ze zdrowiem

Pewien czas temu w mediach zaczęły pojawiać się niepokojące doniesienia o niezwykle niezdrowych nawykach aktora. Ze względu na to, że w dzieciństwie Depardieu doświadczył głodu, dziś nie potrafi poskromić swojego apetytu. Aktor przyznał się też do picia... czternastu butelek wina dziennie!



Ten wyniszczający styl życia sprawił, że w 2000 roku życie Gérarda zawisło na włosku. Aktor przeżył poważny zawał. Lekarze stwierdzili, że w jego przypadku konieczne będzie wszczepienie bypassów.



Pokazali mi moje serce na ekranie i wyglądało ono tak, jakby było otoczone koroną z cierni opowiedział aktor w swojej biografii.

Depardieu nie zmienił jednak swoich nawyków, choć - jak sam przyznał - nie pije już tak dużo, jak wcześniej.

Kiedy jestem zestresowany, wciąż piję pięć albo sześć butelek wina dziennie wyznał na łamach dziennika "The Guardian".

Zdjęcie Gerard Depardieu / Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images / Getty Images

Oskarżony o gwałt

W 2018 roku 22-letnia wówczas aktorka Charlotte Arnould zeznała, że "była dwukrotnie wykorzystana seksualnie przez aktora w trakcie nieformalnej próby do przygotowywanego przedstawienia teatralnego".

Miało do tego dojść w paryskiej rezydencji Depardieu w VI dzielnicy w sierpniu 2018 r. Warto dodać, że rodzice kobiety są znajomymi Depardieu, a aktor był wykładowcą w szkole, w której się uczyła.

W czerwcu 2019 roku wstępne dochodzenie zostało umorzone. Aktorka złożyła jednak zażalenie w tej sprawie. W 2020 roku zdecydowano o wznowieniu śledztwa. Aktor ponownie usłyszał zarzuty gwałtu i napaści seksualnej na młodej aktorce.

Gerard Depardieu pozostaje wolny, ale znajduje się pod nadzorem sądowym.

Decyzje, które wzbudziły kontrowersje

Pewien czas temu w świecie show-biznesu wybuchła burza, którą wywołała szokująca decyzja Gérarda Depardieu. Na wieść o planowanych przez francuski rząd podwyżkach podatków dla najbogatszych, aktor postanowił wyprowadzić się do Belgii. Spotkało się to z krytyką ze strony władz, na którą przekorny Depardieu zareagował w najmniej oczekiwany sposób.

W 2012 roku Gérard Depardieu zaczął ubiegać się o rosyjskie obywatelstwo. Władimir Putin, który był pod wielkim wrażeniem dorobku artystycznego aktora, wręczył mu paszport w roku 2013.

Od tamtej pory słychać głosy oskarżające aktora o wspieranie rządów autorytarnych. Kontrowersje wokół jego osoby zaczęły rozbrzmiewać głośniej na skutek szokujących wypowiedzi aktora. Depardieu nie ukrywał bowiem swojej sympatii wobec prezydenta Rosji i otwarcie krytykował rosyjską opozycję.

Zdjęcie "King Of Cinema" (karnawał w Nicei) / Patrick Aventurier/Getty Images / Getty Images

Gerard Depardieu na Białorusi 1 / 6 Gerard Depardieu odwiedził białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenkę. Francuski aktor był gościem oficjalnej rezydencji Łukaszenki pod Mińskiem. Źródło: PAP/EPA Autor: Andrej Stasevich / Pool udostępnij

Zobacz również:

Gerard Depardieu: Kreml odpowiedział na słowa aktora

Gerard Depardieu potępił Władimira Putina

Gerard Depardieu: Sąd odrzucił wniosek aktora. Jest oskarżony o gwałt