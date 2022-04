"Rosjanie nie są odpowiedzialni za szalone, niedopuszczalne wybryki swoich przywódców, takich jak Władimir Putin" - powiedział w czwartek Gerard Depardieu w oświadczeniu przekazanym AFP.

72-letni Depardieu był przyjacielem Putina, ale wystąpił przeciwko wojnie w Ukrainie i wezwał do negocjacji zaledwie kilka dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. "Rosja i Ukraina zawsze były krajami bratnimi" - powiedział wtedy AFP. "Zatrzymaj broń i negocjuj" - apelował.

Odpowiedź Kremla na słowa Gerarda Depardieu

Wypowiedź rzecznika Kremla cytowało BBC. Pieskow stwierdził, że aktor nie rozumie sytuacji "z powodu tego, że nie jest całkowicie zanurzony w politycznej agendzie".

"On nie rozumie, co się stało w Ukrainie w 2014 r., nie rozumie, co to są porozumienia mińskie i nie rozumie, co to Donieck i Ługańsk. Raczej nie rozumie, co to bombardowanie cywilów. Raczej nie wie o nacjonalistycznych elementach" - powiedział rzecznik Kremla.



Rzecznik dodał również, że jest gotów wyjaśnić aktorowi, co się dzieję, "aby lepiej zrozumiał".

Gerard Depardieu: Rosyjskie obywatelstwo

Gdy Gerard Depardieu zdobył sławę w Hollywood, we Francji był już uznanym aktorem. W 2013 roku opuścił ojczyznę i przyjął rosyjskie obywatelstwo, aby zaprotestować przeciwko podwyżce podatków dla najbogatszych. "Nie jestem już Francuzem, jestem obywatelem świata "- deklarował Depardieu, pozując do zdjęć z rosyjskim prezydentem i chwaląc panującą w nowej ojczyźnie demokrację.

Gerard Depardieu: Życie i najważniejsze role

Urodził się 27 grudnia 1948 roku w Châteauroux jako syn ślusarza-analfabety i gospodyni domowej. Dorastanie to był dla niego trudny okres. Gdy miał 12 lat, uciekł ze szkoły podstawowej, zarabiał na kradzionych samochodach i czarnorynkowych transakcjach, za co spędził trzy tygodnie w więzieniu. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczął dołączając do teatru objazdowego "Cafe de la Gare". Jego pierwszy występ na ekranie to rola bikiniarza w filmie krótkometrażowym "Bikiniarz i koteczek" ("Le Beatnik et le minet") z 1964 roku. Już po kilku latach występował u boku wielkich gwiazd. W 1976 roku zagrał razem z Robertem De Niro w filmie Bernardo Bertolucciego "Wiek XX".

Za rolę Bernarda Grangera w filmie "Ostatnie metro" (1980) w reżyserii Françoisa Truffaut, w którym zagrał u boku pięknej Caterine Deneuve, otrzymał nagrodę Cezara. Od tamtej pory był często nagradzany. Jego popularność rosła z roku na rok.

Międzynarodową sławę przyniosła mu rola w komedii romantycznej "Zielona karta" (1990) Petera Weira, gdzie wystąpił jako francuski imigrant, który zawiera fikcyjne małżeństwo z nieznaną mu Amerykanką (w tej roli wystąpiła Andy MacDowell). Za tę rolę otrzymał Złoty Glob.

Często brał udział w produkcjach kostiumowych, takich jak "Hamlet" (1996), "Wszystkie poranki świata" (1991 - na zdjęciu), "Człowiek w żelaznej masce" (1998), "1492. Wyprawa do raju" (1992), "Danton" (1983), mini-serial "Hrabia Monte Christo" (1998), "Nędznicy" (2000).

Sympatię młodych widzów zepewniła mu postać Obelixa, którą zagrał w serii ekranizacji popularnego komiksu "Asterix i Obelix": "Asterix i Obelix kontra Cezar" (1999), "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra" (2002), "Asterix na Olimpiadzie" (2008), "Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości" (2012).

Zagrał w około 130 produkcjach francuskich, brytyjskich, włoskich, niemieckich, amerykańskich, rosyjskich, polskich oraz norweskich.

Wraz z rozwojem kariery, wielką popularnością i uwielbieniem widzów, rozpoczęły się kłopoty Gérarda Depardieu. Aktor zaczął nadużywać alkoholu, zatrzymano go nawet za jazdę skuterem pod wpływem alkoholu i spowodowanie wypadku. Awanturował się również na lotniskach i w samolotach. W styczniu 2013 roku Depardieu postanowił zrzec się francuskiego obywatelstwa, by nie płacić 75-procentowego podatku dla najbardziej zamożnych i przyjął z rąk Władimira Putina rosyjski paszport. To spowodowało wielką krytykę aktora we Francji.

