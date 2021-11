George R.R. Martin: Twórca "Gry o tron" kupił sobie linię kolejową

"3 grudnia w Nowym Meksyku otworzymy Sky pomiędzy Santa Fe i Lamy. Ściśle mówiąc, Sky Railway" - poinformował pisarz na swoim blogu zatytułowanym "Not a Blog", czyli "Nieblog". Po czym wyjaśnił, że Sky Railway to nowa nazwa starej linii kolejowej Santa Fe Southern, zbudowanej jeszcze w XIX wieku. Linii, która od niedawna należy do Martina.

Pisarz, którego majątek szacuje się na 120 milionów dolarów, zakomunikował też, że do zarządu spółki kolejowej weszło, poza nim, kilka osób, w tym autor bestsellerów Douglas Preston.



George R.R. Martin kupił linię kolejową

"Od tego czasu byliśmy zajęci renowacją wagonów, naprawą torów i estakad, wymianą starych siedzeń, naprawą wybitych okien, a nawet zamontowaniem nowego silnika w jednej z naszych starych lokomotyw. Wszystko to trwało dłużej i kosztowało więcej, niż początkowo przewidywaliśmy, ale prawie zawsze tak jest" - dodał Martin.

W tym miejscu swojego wpisu pisarz przypomniał sobie chyba o tym, że jego fani nie oczekują od niego organizacji przejażdżek historyczną kolejką po Santa Fe, ale nowych książek, zwłaszcza, że od blisko 10 lat obiecuje im kolejną powieść z cyklu "Pieśń lodu i ognia", czyli "The Winds of Winter". Zaczął się bowiem tłumaczyć.

"Prawie zatytułowałem ten post 'Zatrudniłem się na kolei', ale moi czytelnicy odebraliby to w niewłaściwy sposób, a poza tym to nieprawda. Jestem tylko jednym z właścicieli" - oświadczył i dodał, że jego zadanie polega w tym przypadku głównie na podrzucaniu pomysłów i wypisywaniu czeków. "Nie będę sprzedawał biletów ani prowadził lokomotyw, chociaż zastrzegam sobie prawo do gwizdania od czasu do czasu" - doprecyzował.



Co z kolejną częścią "Gry o tron"?

Fanów swojej twórczości uspokoił, że nadal pracuje nad "Winds of Winter", a do tego redaguje trzy nowe książki z cyklu "Wild Cards" oraz współpracuje jako producent przy projektach telewizyjnych i filmowych, które są na różnych etapach rozwoju. W tym nad "Dark Winds" dla sieci AMC, "Jokertown" dla platformy Peacock, "Roadmarks" i Who Fears Death" dla HBO. Do tego był producentem wykonawczym ukończonego niedawno filmu krótkometrażowego "Nights of the Cooters" według prozy Howarda Waldropa.

Do swojego postu George R.R . Martin dodał wspaniałe zdjęcia smoczej lokomotywy, pomalowanej przez pochodzącego z Santa Fe artystę grafika Joarela Numinę. Należąca do pisarza spółka kolejowa ma dwie takie lokomotywy. Jedna to widoczny na fotografii Smok, a druga to Wilk.

