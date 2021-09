Serial wyreżyseruje Lawrence Kasdan, który debiutował u boku Lucasa scenariuszem filmu "Imperium kontratakuje", a potem napisał scenariusze takich przebojów, jak "Poszukiwaczy zaginionej Arki" i "Powrót Jedi", wyreżyserował też film "Żar ciała" według własnego scenariusza.

Serial o George'u Lucasie

Informację o realizacji sześcioodcinkowego serialu dokumentalnego o George'u Lucasie ujawnił kompozytor James Newton Howard w podcaście "Score: The Podcast". Kompozytor zdradził, że właśnie skończył komponować muzykę do tego projektu.

Jak dotąd, nieznany jest tytuł przygotowywanego serialu o Lucasie i firmie Industrial Light and Magic. Najprawdopodobniej trafi on na platformę Disney+. To do studia Disneya należą bowiem prawa do "Gwiezdnych wojen", gwiezdnej sagi Lucasa.

Firma Industrial Light and Magic została założona przez Lucasa w 1975 roku. Firma była światowym pionierem, jeśli chodzi o filmowe efekty wizualne. "ILM odgrywał kluczową rolę w stworzeniu siedmiu z dziesięciu najbardziej kasowych filmów wszech czasów. Oferował swoje usługi 25 z 50 filmów tej listy" - czytamy na oficjalnej stronie firmy.

W podcaście "Score: The Podcast" Howard zdradził też, że to prawdopodobnie on skomponuje muzykę do przygotowywanego przez platformę streamingową Disney+ serialu "Willow", czyli kontynuacji popularnego filmu z 1988 roku. Prace nad tą produkcją ruszyły w końcu po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19.

