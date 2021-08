"Żar ciała": Jak scenarzysta "Gwiezdnych wojen" nakręcił thriller erotyczny

Na początku lat osiemdziesiątych XX wieku Lawrence Kasdan wyrobił sobie opinię jednego z najlepszych scenarzystów w Hollywood. Zawdzięczał to przede wszystkim współpracy z George’em Lucasem. Kasdan po zaledwie dwudziestominutowej rozmowie z nim i Stevenem Spielbergiem otrzymał ofertę napisania "Poszukiwaczy zaginionej Arki". Gdy tekst do pierwszej części przygód Indiany Jonesa był gotowy, Lucas - jeszcze przed lekturą - poprosił go o pomoc w dopracowaniu scenariusza "Imperium kontratakuje", piątego epizodu sagi "Gwiezdnych wojen". Kasdan uczynił ją bardziej mroczną, napisał także większość dialogów. Gdy film wszedł na ekrany kin w maju 1980 roku, okazał się ogromnym sukcesem finansowym. Kasdan mógł wtedy zrealizować swój reżyserski debiut.



"Żar ciała" jak "Podwójne ubezpieczenie"

Nieco ponad trzydziestoletni twórca chciał opowiedzieć historię wyciągniętą z kina noir lat czterdziestych. Największą inspiracją była dla niego "Podwójne ubezpieczenie" Billy’ego Wildera. "Żar ciała" skupiał się na romansie cenionego prawnika Neda Racine’a z Matty Walker, żoną bogatego biznesmena. Kochankowie postanawiają zabić zdradzanego męża, by zdobyć pieniądze z jego polisy na życie. Opracowują idealny plan zbrodni, który zaczyna szybko się sypać. W dodatku wszystkie poszlaki wskazują na Neda. Mężczyzna powoli zdaje sobie sprawę, że został wykorzystany przez swoją kochankę.

Zdjęcie Kathleen Turner i Lawrence Kasdan na planie filmmu "Żar ciała" / Sunset Boulevard/Corbis / Getty Images

Wsparcia początkującemu reżyserowi udzielił między innymi Alan Ladd Jr., szef 20th Century Fox. Niestety, zanim scenarzysta rozpoczął przygotowania, w wytwórni doszło do zmiany władzy. Sherry Lansing, jej nowa szefowa, anulowała szereg produkcji zatwierdzonych przez poprzedni zarząd, w tym debiut Kasdana. Jednak Ladd założył własną firmę, The Ladd Company, i zgodził się wyprodukować "Żar ciała". Miał tylko jeden warunek - Kasdan musiał znaleźć koproducenta w osobie bardziej doświadczonego twórcy.



Zdjęcie "Żar ciała" inspirowany był kinem noir popularnym w latach 40. XX wieku / Stanley Bielecki Movie Collection / Getty Images

"Żar ciała": Kto zagrał główne role?

Scenarzysta zaraz udał się do George’a Lucasa. Ojciec "Gwiezdnych wojen" nie chciał angażować swojego nowo powstałego Lucasfilm w "Żar ciała". Jego wytwórnia miała być kojarzona głównie z kinem familijnym, a nie thrillerami ociekającymi seksem. Nie mógł jednak zostawić Kasdana w potrzebie. Obiecał pełnić funkcję producenta i pomoc w każdej możliwej kwestii pod jednym warunkiem - jego nazwisko nie pojawi się w napisach początkowych i końcowych. Jego prośbę uszanowano. Dopiero po latach Kasdan dowiedział się, że Lucas spotkał się z Laddem i osobiście zapewnił go nie tylko o finansowaniu projektu, ale także pokryciu wszelkich naddatków budżetowych w wypadku przekroczenia terminów produkcji.



Zdjęcie Kathleen Turner i William Hurt w filmie "Żar ciała" / Sunset Boulevard/Corbis / Getty Images

Dla reżysera kluczową decyzją okazało się obsadzenie głównych postaci. Do roli prawnika Neda wybrał Williama Hurta - niespełna trzydziestoletniego aktora, o którym było głośno z racji jego niedawnego występu w "Odmiennych stanach świadomości" Kena Russella. Wytwórnia nalegała na bardziej rozpoznawalnego aktora, jednak Kasdan był pewien, że Hurt będzie strzałem w dziesiątkę. Jeszcze większym ryzykiem było obsadzenie Kathleen Turner w roli Matty, niegodziwej femme fatale. Aktorka nie miała wówczas doświadczenia filmowego - występowała jedynie w operze mydlanej "The Doctors". Po pierwszym czytaniu scenariusza reżyser nie miał jednak żadnych wątpliwości. Kasdan wspominał, że Turner brzmiała dokładnie tak, jak jego wyobrażenie o postaci.

Zdjęcie Kathleen Turner w czasie prac nad "Żarem ciała" / Sunset Boulevard/Corbis / Getty Images

Największe wyzwanie? Sceny erotyczne!

Największym wyzwaniem dla twórców były sceny erotyczne między Nedem i Matty. Wedle jednej z anegdot Hurt i Turner chcieli przełamać lody z ekipą, która pracowała wówczas na planie, dlatego też podchodzili do każdego i przedstawiali się. Mieli być wtedy zupełnie nadzy, na chwilę przed rozpoczęciem sceny. Ukazanie intymnych zbliżeń w "Żarze ciała" było później szeroko komentowane. Matka aktorka Teda Dansona, który wcielił się w kolegę po fachu Neda, była tak oburzona scenami seksu między głównymi bohaterami, że wyszła z seansu po kilkudziesięciu minutach projekcji. Nigdy nie powiedziała o tym swojemu synowi, który dowiedział się o tym przypadkiem dopiero po wielu latach.

Zdjęcie Kathleen Turner i William Hurt w scenie z filmu "Żar ciała" / Credit: LADD COMPANY/WARNER BROS / Album / East News

"Żar ciała" okazał się umiarkowanym sukcesem finansowym - przy 9 milionach dolarów budżetu zarobił zaledwie 24 miliony. Recenzje były jednak nader entuzjastyczne. Kasdan z miejsca stał się reżyserskim objawieniem, a jego kolejne filmy - m.in. "Wielki chłód" i "Przypadkowy turysta" - otrzymały nominacje do Oscara za najlepszą produkcję roku. Hurt okazał się jedną z aktorskich ikon lat osiemdziesiątych. Za rolę w "Pocałunku kobiety pająka" otrzymał nagrodę w Cannes i Oscara. Z kolei Turner okrzyknięto jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie, a jej kolejne występy przyjmowano entuzjastycznie. Zagrała m.in. w "Miłości, szmaragdzie i krokodylu", "Honorze Prizzich", a nostalgiczny "Peggy Sue wyszła za mąż" przyniósł jej nominację do nagrody Akademii Filmowej.