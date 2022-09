To już kolejna zmiana terminu inauguracji Muzeum Sztuki Narracyjnej. Projekt realizowany od 2018 roku pierwotnie planowano ukończyć w 2021 roku, jednak opóźnienia w budowie już w kwietniu zeszłego roku zmusiły kierownictwo muzeum do przesunięcia otwarcia na 2023 rok. Teraz dyrektorka tej placówki Sandra Jackson-Dumont powiedziała w rozmowie z "Los Angeles Times", że opóźnienia spowodowane przez pandemię koronawirusa są tak duże, że wymusiły kolejną zmianę harmonogramu budowy. Aktualny termin to rok 2025. Konkretnej daty nie podano.

George Lucas na liście największych kolekcjonerów sztuki

Współzałożycielami muzeum są George Lucas i Mellody Hobson. Oboje znaleźli się w tegorocznej edycji listy 200 największych kolekcjonerów sztuki opublikowanej przez serwis ARTnews. Tworzone przez nich muzeum poświęcone będzie sztuce narracji wizualnej. Wśród eksponatów znajdą się m.in. starożytne rzymskie mozaiki, malarstwo renesansowe i współczesna fotografia, a także film i sztuka elektroniczna. Jak czytamy w udostępnionej przez placówkę informacji, Lucasowi i Hobson zależy, by zebrana w tym miejscu kolekcja reprezentowała różne kultury i media artystyczne, szeroki zakres tematów i punktów widzenia. "Dzięki sztuce narracyjnej osoby w każdym wieku i ze wszystkich środowisk mogą znaleźć powiązania pomiędzy swoim życiem a życiem innych ludzi w różnych epokach, kulturach i regionach świata" - mówi Pilar Tompkins Rivas, główna kuratorka i zastępca dyrektora ds. kuratorów i kolekcji.

Muzeum Sztuki Narracyjnej: Wyjątkowy projekt George'a Lucasa

Budynek muzeum powstaje przy zachodnim krańcu Parku Wystawowego. Jego wydłużoną, organiczną bryłę zaprojektował ceniony architekt Ma Yansonga z MAD Architects, podczas gdy architektem wykonawczym jest Michael Siegel z Stantec. Zainspirowany koronami potężnych drzew w Parku Wystawowym, które dają cień i schronienie gościom i mieszkańcom Los Angeles, Ma Yansonga wyobraził sobie gmach muzeum jako przedłużenie tego baldachimu drzew. Dlatego powierzchnia biomorficznej bryły budynku zostanie pokryta ponad 1,5 tysiącem zakrzywionych paneli z polimeru wzmocnionego włóknem szklanym, z których każdy ma unikalny kształt. Razem mają tworzyć oryginalną całość niczym trójwymiarowe puzzle.

Otaczający muzeum 4,5-hektarowy park i ogrody, które powstaną na miejscu dawnego asfaltowego parkingu, zaprojektowała Mia Lehrer ze Studio-MLA. Bujna, tworząca liczne plany i poziomy zieleń będzie w pełni zintegrowana z budynkiem, jednak w taki sposób, by służyła zarówno gościom placówki, jak i lokalnej społeczności. Kamieniem milowym w budowie muzeum było posadzenie pierwszego z ponad 200 drzew, które będą zmieniać swój wygląd wraz z porami roku, tak by każda wizyta w tym miejscu mogła być niepowtarzalnym przeżyciem. Będzie tu też amfiteatr, wiszący ogród i kładka dla pieszych. Zadbano też o system gromadzenia wody deszczowej, która będzie wykorzystywana do nawadniania kompleksu.

Ważnym elementem projektu budowy Muzeum Sztuki Narracyjnej jest ścisła współpraca wykonawcy, Hathaway Dinwiddie, z miastem Los Angeles, lokalnymi związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi mająca na celu zatrudnianie miejscowych pracowników i podwykonawców, zwłaszcza firm należących do kobiet, przedstawicieli mniejszości i weteranów.

Podczas gdy otwarcie muzeum się opóźnia, jego kolekcja wciąż się powiększa. Wśród tegorocznych nabytków są odbitki, fotografie i obrazy Laury Aguilar, Jaime Hernandeza, Roberta Colescotta, Kerry’ego Jamesa Marshalla, Fridy Kahlo i Alice Neel.

