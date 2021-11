Lepszego prezentu na urodziny mąż Freidy Pinto nie mógł sobie wymarzyć. 21 listopada przyszedł na świat jego syn. Narodziny swojego pierwszego dziecka para uczciła wzruszającymi wpisami w social mediach. Oboje opublikowali swoje zdjęcia z nowo narodzonym synkiem, na których przytulają malucha w łóżku.

Freda Pinto: Urodzinowy prezent dla męża

Aktorka, której sławę przyniosła rola w słynnym filmie "Slumdog. Milioner z ulicy", połączyła w poście informację o narodzinach syna z życzeniami urodzinowymi dla swojego męża. "Wszystkiego najlepszego tatusiu Cory, mój najlepszy mężu, przyjacielu i partnerze życia! Przyglądanie się, jak stajesz się nie tylko tatą, ale super-tatą, sprawia, że jestem bardzo szczęśliwa i przepełniona radością. Dajesz mi wytchnienie, gdy jako młoda mama nie mogę się wyspać i nie masz pojęcia, jak bardzo to doceniam! Jestem taka wdzięczna za to, że jesteśmy razem. Kocham cię do szaleństwa" - wyznała. A w ostatnim zdaniu wpisu zdradziła, jakie imię wybrali z mężem dla synka: "Rumi-Ray, jesteś szczęściarzem!" - napisała Pinto.



Z kolei jej mąż w swoim wpisie skupił się na tym, że Rumi-Ray urodził się tego samego dnia co on, a także na wyrażeniu podziwu dla swojej ukochanej. "Najlepszy prezent urodzinowy, o jaki kiedykolwiek mogłem prosić. Dziękuję za naszego słodkiego chłopca. Z każdym dniem coraz bardziej się tobą zachwycam. Patrzenie, jak rodzisz Rumi-Ray’a, było prawdziwym cudem, jesteś prawdziwą wojowniczką" - napisał znany amerykański fotograf.

Freida Pinto: Poznasz seksowną brunetkę

Freida Pinto: Cichy ślub w pandemii

Informację o tym, że jest w ciąży, Freida Pinto podała w czerwcu. Opublikowała wówczas na Instagramie swoje zdjęcie z ciążowym brzuchem i napisała: "Baby Tran przybędzie tej jesieni!". Z kolei miesiąc temu aktorka ujawniła, że ona i Cory Tran w czasie pandemii wzięli cichy ślub. W rozmowie z gospodynią programu "The Kelly Clarkson Show" Pinto powiedziała, że w czasie lockdownu w 2020 roku podjęli spontaniczną decyzję o tym, by zalegalizować swój związek przed ołtarzem.



Początkowo aktorka marzyła o eleganckiej ceremonii w świetle jupiterów i hucznym przyjęciu weselnym, ale pandemia pokrzyżowała te plany. Narzeczeni zdecydowali się więc na kameralną uroczystość w gronie najbliższych. "Tak, tak, to prawda. Rok temu poślubiłam mężczyznę moich marzeń. Nie, nie trzymaliśmy tego bardzo w tajemnicy, po prostu Cory i ja wierzymy, że trzeba znaleźć równowagę między planowaniem a spontanicznością. Pewnego dnia poczuliśmy, że to właściwy moment i zdecydowaliśmy, że chcemy uczynić nasz związek oficjalnym. To był wyjątkowy i zabawny dzień, i bądźmy szczerzy... doskonale odzwierciedla, to w jakim świecie żyjemy!" - napisała wtedy aktorka na Instagramie.



Freida Pinto i Cory Tran po raz pierwszy zostali zauważeni razem w październiku 2017 roku, a oficjalnie jako para pokazali się podczas US Open we wrześniu 2018 roku. W listopadzie 2019 roku aktorka ogłosiła zaręczyny z fotografem, a wyszła za niego w 2020 roku. Wcześniej przez sześć lat była związana z Devem Patelem, aktorem, którego poznała na planie filmu "Slumdog. Milioner z ulicy".

