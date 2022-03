"Podobał mi się 'Deadpool' . Myślę, że był wspaniały" - oznajmił reżyser w rozmowie z magazynem "Variety". Na jego słowa zareagował wcielający się w postać Deadpoola, Ryan Reynolds . "Deadpool lubi Francisa Forda Coppolę " - napisał na Twitterze aktor.

Francis Ford Coppola: Marvel nie, Deadpool - tak

Słowa Francisa Forda Coppoli mogą wydawać się zaskakujące, biorąc pod uwagę to, co o superbohaterskich filmach mówił wcześniej. "Nie wiem, jakie korzyści można odnieść z oglądania w kółko tego samego filmu. Martin Scorsese był wyjątkowo miły, gdy powiedział, że takie filmy to nie jest kino. Nie powiedział, że go odrzucają, a ja tak bym powiedział" - stwierdził w wywiadzie dla "The Guardian".



Wkrótce Coppola będzie mógł ponownie wybrać się do kina na swój ulubiony film superbohaterski. Niedawno ogłoszono, że trzecią część "Deadpoola" wyreżyseruje Shawn Levy, dla którego będzie to trzecia współpraca z Ryanem Reynoldsem po filmach "Free Guy" i "Projekt Adam". Fani komiksów mają nadzieję na to, że w "Deadpoolu 3" pojawi się grana przez Hugh Jackmana postać Wolverine’a.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Deadpool 2" [trailer 3] materiały dystrybutora

A co do Francisa Forda Coppoli, to wciąż ma on nadzieję na to, że uda mu się zrealizować wymarzony projekt filmu "Megalopolis". Gotów jest na jego produkcję wyłożyć sto milionów dolarów z własnej kieszeni. Na razie jednak legendarny reżyser świętuje pięćdziesiątą rocznicę premiery swojego największego dzieła - "Ojca chrzestnego".

Wideo THE GODFATHER | 50th Anniversary Trailer | Paramount Movies

Zobacz też:



Wychowywał go głównie ojciec. Kim dzisiaj jest syn polskiej seksbomby?

Gwiazda odchodzi z show-biznesu! Co będzie robiła?

Filmy o Ukrainie, które pozwolą lepiej zrozumieć sytuację za wschodnią granicą!