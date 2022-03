O zaawansowanych pracach nad drugą częścią "Kota w Butach" zatytułowaną "Puss in Boots: The Last Wish" ("Ostatnie życzenie") jako pierwszy poinformował portal "Deadline". Zaprezentował też pierwszą fotografię z filmu, na której można zobaczyć Kota w Butach, Kitty oraz nowego w ich towarzystwie Perro, któremu głosu użycza Harvey Guillen ("Co robimy w ukryciu"). Oprócz Guillena, Florence Pugh i Olivii Colman, wśród nowych głosów w filmie usłyszymy też m.in. Wagnera Mourę ("Narcos"), Raya Winstone’a ("Infiltracja") oraz Da’Vine Joy Randolph ("Zaginione miasto").

Reklama

"Kot w Butach: Ostatnie życzenie": O czym opowie film?

Lakoniczny opis fabuły filmu "The Last Wish" wskazuje na to, że odważny banita Kot w Butach zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że jego skłonność do wplątywania się w groźne sytuacje oraz lekceważenie swojego bezpieczeństwa zebrały swoje żniwo.



"Kot w Butach" to animacja z 2011 roku. Została zrealizowana jako spin-off drugiej części "Shreka", w której pojawiła się ta postać dubbingowana przez Antonia Banderasa. Film okazał się sukcesem kasowym - zarobił na całym świecie 555 milionów dolarów.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kot w butach 3D" [trailer]

Trzy lata po jego premierze zapowiedziano, że powstanie kontynuacja pod tytułem "Puss in Boots 2: Nine Lives & 40 Thieves". Ten film jednak nie powstał.

"The Last Wish" trafi do kin 23 września tego roku, a jeszcze we wtorek 15 marca ma zostać zaprezentowany pierwszy zwiastun filmu. Drugą część "Kota w Butach" wyreżyserowali Joel Crawford ( "Krudowie 2: Nowa era" ) oraz Januel Mercad, a autorem scenariusza filmu jest Paul Fisher ("Krudowie 2").

Zobacz też:



Filmy o Ukrainie, które pozwolą lepiej zrozumieć sytuację za wschodnią granicą!



Małgorzata Socha o wojnie w Ukrainie: Niewyobrażalna tragedia nas wszystkich

Siergiej Łoźnica: Ukraiński reżyser przewiduje klęskę Rosji