Nagrodzony Oscarem za "Tajemnice Los Angeles" Brian Helgeland napisał scenariusz i wyreżyseruje "Finestkind". Obok Tommy'ego Lee Jonesa w filmie wystąpią Ben Foster ( "Aż do piekła" ), Toby Wallace ( "Babyteeth" ) i Jenna Ortega ( "Krzyk" ). Jednym z producentów tego filmu jest Taylor Sheridan ("Yellowstone") - główny twórca pracujący dla Paramount+ stojący za sukcesem kilku najlepiej ocenianych produkcji tej platformy.

Akcja filmu "Finestkind" umiejscowiona została w największym amerykańskim rybackim porcie w New Bedford. Bohaterami filmu są dwaj bracia, którym nie zawsze było po drodze, ale teraz zmuszeni są do współpracy. Trudna sytuacja zmusza ich do prowadzenia interesów z niebezpieczną grupą przestępczą z Bostonu. W samym środku ich porachunków znajdzie się młoda kobieta, a sytuacja wymagać będzie największych poświęceń.

"Stworzyłem ten scenariusz rok po studiach, pracując jako rybak w Massachusetts. Jest on bardzo autentyczny dzięki wpleceniu do niego moich osobistych doświadczeń. Pochodzę z rodziny zawodowych rybaków i na własnej skórze doświadczyłem trudu ich pracy. Otrzymałem teraz możliwość dokładnego pokazania ich codziennych wysiłków oraz uhonorowania ich ogromnego wkładu w życie społeczne" - mówi Brian Helgeland cytowany przez portal "The Wrap".

"Brian i ja marzyliśmy o tym filmie od dawna. Jesteśmy przyjaciółmi od 30 lat. Wspaniały scenariusz Briana czerpie z jego osobistych doświadczeń dorastania w mieście New Bedford i poznania na własnej skórze trudów miejscowego życia. Autentyczność scenariusza, świetnie napisane postaci w połączeniu z wizją reżyserską Halgelanda sprawiają, że 'Finestkind' będzie ekscytującym kinem. Właśnie dlatego udało nam się do niego przyciągnąć takich wspaniałych aktorów jak Ben, Toby, Jenna oraz Tommy Lee Jones" - dodaje producent filmu, Gary Foster.