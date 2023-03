Węże 2023: 13. nominacji dla "Niewidzialnej wojny"

Wśród nominowanych filmów prym wiodą: "Niewidzialna wojna" Patryka Vegi (13 nominacji), "Gierek" Michała Węgrzyna (12), dwie ostatnie części trylogii "365 dni" - "365 dni: Ten dzień" i "Kolejne 365 dni" Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa (9) oraz "Miłość, seks & pandemia" również Patryka Vegi (6).



W tym roku członkowie Popkulturowej Akademii Wszystkiego zdecydowali, na wzór Oscarów, poszerzyć główną kategorię, nominację do Wielkiego Węża z pięciu do dziesięciu tytułów.

Reklama

W stawce najgorszych filmów, poza wymienionymi wyżej produkcjami znalazły się jeszcze: "Gdzie diabeł nie może tam baby pośle" (reż. Heathcliff Janusz Iwanowski), "Jak pokochałam gangstera" (reż. Maciej Kawulski), "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4" (reż. Anna Wieczur), "Plan lekcji" (reż. Daniel Markowicz), "Powołany" (reż. Jan Sobierajski), "Zołza" (reż. Tomasz Konecki).

Jeśli chodzi o kategorie aktorskie, co najmniej jedną nominację mają: Małgorzata Kożuchowska , Michał Koterski , Cezary Żak , Antoni Pawlicki , Anna Mucha i Rafał Zawierucha .



Ten ostatni doczekał się nawet osobnej kategorii - "Najgorsza rola Rafała Zawieruchy", co wynika z wyjątkowo dużej aktywności zawodowej aktora ("Plan lekcji", "Miłość na pierwszą stronę", "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle", "Gierek", "Niewidzialna wojna").

Ogłoszenie laureatów tegorocznych Węży nastąpi w kwietniu.

Węże 2023: Pełna lista nominacji

WIELKI WĄŻ:

"365 dni: Ten dzień" / "Kolejne 365 dni" (reż. Barbara Białowąs, Tomasz Mandes; prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski) za filmową traumę, w której drugi i trzeci raz okazują się być jeszcze gorsze niż pierwszy.

"Gdzie diabeł nie może tam baby pośle" (reż. Heathcliff Janusz Iwanowski; prod. Jolanta Owczarek, Heathcliff Janusz Iwanowski) za przaśno-infantylne podejście do historii najnowszej, w której fryzury bohaterek są bardziej wyraziste niż fabuła.

"Gierek" (reż. Michał Węgrzyn; prod. Jolanta Owczarczyk, Heathcliff Janusz Iwanowski) za filmowopodobny wyrób propagandowy i samozachwyt jego autorów.

"Jak pokochałam gangstera (reż. Maciej Kawulski, prod. Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski) za pozbawiony akcji i napięcia gangsterski dramat, którego bohater próbuje zagadać nas na śmierć.

"Koniec świata czyli Kogel Mogel 4" (reż. Anna Wieczur; prod. Tadeusz Lampka, Ilona Łebkowska) za próbę wyciśnięcia ostatnich kropel nostalgii do filmów, które polubiliśmy przed dekadami.

"Miłość, seks & pandemia" (reż. i prod. Patryk Vega) za banalną fabułę i udawanie, że chodzi tu o coś więcej niż wpływy ze sprzedaży biletów.

"Niewidzialna wojna" (reż. i prod. Patryk Vega) za brak umiejętności w opowiadaniu nawet o samym sobie.

"Plan lekcji" (reż. Daniel Markowicz; prod. Mike Zawadzki, Daniel Markowicz) za to, że nawet odkalkowanie prostej sensacyjnej fabuły okazało się tu zbyt dużym wysiłkiem.

"Powołany" (reż. Jan Sobierajski; prod. Najświętsza Maryja Panna) za amatorską, nadętą próbę ewangelizacji, która niezamierzenie bawi.

"Zołza" (reż. Tomasz Konecki; prod. Małgorzata Kożuchowska, Klaudiusz Frydrych, Krzysztof Rak, Inga Kruk) za udawany dystans i absolutny brak emocji u odbiorcy. I nieznajomość znaczenia słowa "autobiografia".

Wideo "Niewidzialna wojna": Zwiastun

Najgorsza reżyseria:

Barbara Białowąs, Tomasz Mandes - "365 dni: Ten dzień" / "Kolejne 365 dni"

Heathcliff Janusz Iwanowski - "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle"

Daniel Markowicz - "Plan lekcji"

Patryk Vega - "Miłość, seks & pandemia"

Michał Węgrzyn - "Gierek"

Wideo "Kolejne 365 dni": Oficjalny zwiastun

Najgorszy scenariusz:

Duch Święty - "Powołany"

Michał Kalicki, Krzysztof Krzyszowiecki - "Gierek"

Blanka Lipińska, Tomasz Mandes, Mojca Tirs - "365 dni: Ten dzień" / "Kolejne 365 dni"

Olaf Olszewski, Patryk Vega - "Miłość, seks & pandemia"

Patryk Vega - "Niewidzialna wojna"

Wideo "Gierek": Oficjalny zwiastun

Najgorszy sequel, prequel bądź znowu ta sama historia:

"365 dni: Ten dzień" (reż. Barbara Białowąs, Tomasz Mandes; prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski)

"8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" (reż. Sylwester Jakimov; prod. Tadeusz Lampka)

"Kolejne 365 dni" (reż. Barbara Białowąs, Tomasz Mandes; prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski)

"Koniec świata czyli Kogel Mogel 4" (reż. Anna Wieczur; prod. Tadeusz Lampka, Ilona Łebkowska)

"Mój dług" (reż. Denis Delic, Bogusław Job; prod. Bogusław Job)

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4" [trailer] materiały prasowe

Najgorsza rola męska:

Sebastian Dela - "Miłość seks & pandemia"

Michał Koterski - "Gierek"

Michał Koterski - "Krime story. Love story"

Antoni Pawlicki - "Gierek"

Rafał Zawierucha - "Niewidzialna wojna"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Krime Story. Love Story" [trailer] materiały prasowe

Najgorsza rola żeńska:

Małgorzata Kożuchowska - "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle"

Małgorzata Kożuchowska - "Gierek"

Małgorzata Kożuchowska - "Zołza"

Anna Mucha - "Niewidzialna wojna"

Anna Maria Sieklucka - "365 dni: Ten dzień" / "Kolejne 365 dni"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zołza" [trailer] materiały prasowe

Najgorszy duet na ekranie:

"365 dni: Ten dzień" i "Kolejne 365 dni"

Michał Koterski i Małgorzata Kożuchowska - "Gierek"

Anna Mucha i Rafał Zawierucha - "Niewidzialna wojna"

Antoni Pawlicki i Sebastian Stankiewicz - "Gierek"

Patryk Vega i Bóg - "Niewidzialna wojna"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle - prawdziwe historie polskich fortun" [trailer] materiały prasowe

Występ poniżej talentu:

Piotr Cyrwus - "Kryptonim Polska"

Krystyna Janda - "Jak pokochałam gangstera"

Andrzej Seweryn - "Każdy wie lepiej"

Cezary Żak - "Gierek"

Cezary Żak - "Krime Story, Love Story"

Artur Żmijewski - "Zołza"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kryptonim Polska" [trailer] materiały prasowe

Najgorsza rola Rafała Zawieruchy:

Stefan Idziołek - "Plan lekcji"

Łukasz "Krupnik" Krupiński - "Miłość na pierwszą stronę"

Karol Lis - "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle"

premier Filip Rawicki - "Gierek"

Patryk Vega - "Niewidzialna wojna"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Miłość na pierwszą stronę" [trailer] materiały prasowe

Żenująca scena:

Finałowe rozstrzygnięcie w ruinach pałacu, pojedynek braci - "365 dni: Ten dzień"

Gra w golfa - "365 dni: Ten dzień"

Jaruzelski ciągnący za włosy sekretarkę Gierka - "Gierek"

Przesłuchanie do filmówki - "Niewidzialna wojna"

Vega który dla Jezusa odmawia seksu oralnego - "Niewidzialna wojna"

Efekt specjalnej troski:

Czołówka - "Nie cudzołóż i nie kradnij"

Przemiana Vegi w grubego i z powrotem - "Niewidzialna wojna"

Wykorzystanie fragmentów filmów Kubricka, Lucasa, Wachowskich na prawach cytatu - "Niewidzialna wojna"

Wypadek samochodowy - "Niewidzialna wojna"

Zombie - "Apokawixa"

Najgorszy teledysk okołofilmowy:

Ania - Andrzej Piaseczny - "Ania"

Gdybyśmy - Natalia Lesz - "Gierek"

Jestem tylko dziewczyną - Maria Sadowska - "Miłość na pierwszą stronę"

Puta Madre - Kacper HTA - "Krime Story, Love Story"

Wartości - Kubańczyk, Ewelina Lisowska, DJ Slavic - "Miłość, seks i pandemia"



Najgorszy plakat:

"Apokawixa" (prod. Anna Wiśniewska-Gill, Krzysztof Terej; dystr. Next Film)

"Gdzie diabeł nie może tam baby pośle" (prod. Jolanta Owczarek, Heathcliff Janusz Iwanowski; dystr. M2 Films)

"Krime Story. Love Story" (prod. Jolanta Owczarek, Heathcliff Janusz Iwanowski; dystr. Mówi Serwis)

"Miłość, seks & pandemia" (prod. Patryk Vega; dystr. Kino Świat)

"Za duży na bajki" (prod. Mikołaj Pokromski; dystr. Next Film)

Najgorszy przekład tytułu zagranicznego:

"Good Life" - "Greckie wakacje" (dystr. Best Film)

"Lyle, Lyle Crocodile" - "Wielki zielony krokodyl domowy" (dystr. UIP)

"Mainstream" - "Król internetu" (dystr. Kino Świat)

"Paws of Fury: The Legend of Hank" - "Jak zostałem samurajem" (dystr. Monolith Films)

"Viens, je t'emmène" (francuski), "Nobody's Hero" (międzynarodowy) - "Biegacz, dziwka, Arab, mąż" (dystr. Aurora Films)

Popkulturalna Akademia Wszystkiego liczy blisko 200 osób. Wśród nich są osoby zajmujące się w Polsce działalnością kulturalną, jak dziennikarze, twórcy, animatorzy kultury.



W dotychczasowej historii Nagród Węży nagrody dla najgorszych filmów roku zdobywały: "Wyjazd integracyjny" (2012), "Kac Wawa" (2013), "Ostra randka" (2014), "Obce ciało" (2015), "Ostatni klaps" (2016), "Smoleńsk" (2017), "Botoks" (2018), "Studniówk@" (2019), "Futro z misia" (2020), "365 dni" (2021). "Ściema po polsku (2022).