Po tym jak w ubiegłym tygodniu północnoamerykański box-office po raz pierwszy od lipca tego roku zanotował zysk przekraczający 100 milionów dolarów, w tym tygodniu sytuacja wróciła do bardzo przeciętnej, pocovidowej formy. Filmy wyświetlane w kinach zarobiły w sumie niecałe 66 milionów dolarów. Choć weekendy przed Halloween zawsze należały do najgorszych w roku, to jednak, jak zauważa portal Box Office Mojo, ten był najsłabszy od lat 90. ubiegłego wieku. A wiele wskazuje na to, że przyszły weekend będzie jeszcze słabszy. Kolejny film, który powinien przyciągnąć widzów, czyli "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" , będzie miał premierę dopiero za dwa tygodnie.

"Black Adam": Umiarkowany sukces

W drugim tygodniu wyświetlania film "Black Adam" zarobił o 59 proc. mniej niż w premierowy weekend. Nie różni się to wiele od spadków, jakie w ubiegłych miesiącach notowały inne produkcje superbohaterskie. W sumie na koncie "Black Adam" po dziesięciu dniach jest 111 milionów dolarów. To więcej niż zarobił prawie każdy film - za wyjątkiem horroru "Nie!" - wyświetlany w Ameryce Północnej od początku lipca.

Zarówno wynik otwarcia (67 milionów dolarów), jak i zysk z kolejnego weekendu, nie robią wielkiego wrażenia, zważywszy na fakt, że realizacja filmu "Black Adam" pochłonęła aż 195 milionów dolarów. Na całym świecie dzieło Colleta-Sery zarobiło ponad 250 milionów dolarów, więc twórcy filmu mogą podchodzić do dalszej przyszłości z umiarkowanym optymizmem. Nie sposób mówić o klapie finansowej, choć do sukcesu kasowego jeszcze daleko. A wraz z premierą drugiej "Czarnej Pantery" konkurencyjnego Marvel Studios walka o widza będzie jeszcze trudniejsza. Analitycy rynku twierdzą, że bez premiery w Chinach, przekroczenie 400 milionów dolarów zysku przez film "Black Adam" będzie bardzo trudne.

W Halloween królują horrory

Na drugim miejscu północnoamerykańskiego box-office’u pozostaje film "Bilet do raju" z George’em Clooneyem i Julią Roberts, którego zyski w porównaniu do ubiegłego tygodnia spadły tylko o 39 proc. Komedia romantyczna z budżetem wynoszącym 60 milionów dolarów będzie jednak musiała liczyć na zyski z pozostałych światowych rynków, by móc się zwrócić. Te są solidne - na koncie filmu jest obecnie blisko 120 milionów dolarów.

Jak przystało na Halloween, pierwszą piątkę północnoamerykańskiego box-office’u uzupełniają horrory. Na miejscu trzecim premiera weekendu - "Egzorcyzmy siostry Ann" w reżyserii Daniela Stamma (7 milionów dolarów zysku). Czwarte miejsce zajął film "Uśmiechnij się" , który jest coraz bliższy przekroczenia granicy 200 milionów dolarów zysku (przy zaledwie 17 milionach budżetu), a na piątym miejscu finał trylogii "Halloween", film "Halloween. Finał" . Film Davida Gordona Greena na całym świecie zarobił już prawie 95 milionów dolarów, co jest dobrym wynikiem dla tego horroru, który trafił jednocześnie do kin i na streamingi.

