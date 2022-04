15. edycję festiwalu otworzy koncert Kilar | Glass, który odbędzie się we wtorek 24 maja o godz. 19.30 w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Będzie on celebracją wyrazistego stylu Wojciecha Kilara, który w tym roku obchodziłby 90. urodziny, a także muzyki minimalistycznej Philipa Glassa. Muzyka mistrzów zabrzmi dzięki pianiście Aleksandrowi Dębiczowi, sopranistce Joannie Radziszewskiej i orkiestrze Sinfonietta Cracovia pod kierownictwem Michaela Riesmana, dyrektora muzycznego Philip Glass Ensemble.

W poprzednich latach koncerty z cyklu Scoring4Polish Directors honorowały twórczość najsłynniejszych polskich reżyserów - Agnieszki Holland, Andrzeja Wajdy, Romana Polańskiego i Krzysztofa Zanussiego. W tym roku (25 maja o godz. 19.30) bohaterem, a zarazem gościem tego wydarzenia będzie Jerzy Skolimowski - reżyser "Essential Killing", "Wrzasku", "Czterech nocy z Anną", "11 minut" czy "Fuchy". Na scenie będą królować jazz i mroczne współczesne brzmienia w aranżacjach Jana Stokłosy. Usłyszymy również zaprzyjaźnionego z reżyserem Tomasza Organka. Podczas koncertu w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Centrum Kongresowym ICE Kraków zostanie wręczona nagroda Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku - za najlepszy soundtrack 2021 roku powstały do polskiej produkcji.

Tegoroczna edycja FMF będzie również demonstracją solidarności z Ukrainą w postaci koncertu Composers4Ukraine, który odbędzie się 26 maja o godz. 19.30 w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Muzyka ma być wyrażeniem szacunku dla heroizmu naszych wschodnich sąsiadów i postawy ludzi z całego świata niosących im bezinteresowną pomoc. W składzie chóru i orkiestry, które wystąpią podczas koncertu 26 maja, znajdą się między innymi instrumentaliści z Ukrainy.

"Poprosiłem naszych przyjaciół kompozytorów o skomponowanie albo zadedykowanie specjalnych utworów chóralno-orkiestrowych jako demonstrację solidarności z twórcami z Ukrainy. Odpowiedź przerosła nasze najśmielsze marzenia. Przyłączyli się do nas natychmiast: John Williams, Howard Shore, Lolita Ritmanis, Laura Karpman, Antoni Komasa-Łazarkiewicz, Elliot Goldenthal, Diego Navarro, Trevor Morris, Don Davis, Craig Armstrong, Stephen Warbeck, Dirk Brossé, Benjamin Wallfisch czy Michael Giacchino. To będzie z pewnością ważne i pamiętne wykonanie, w którym wezmą udział twórcy z kraju ogarniętego wojną, a kompozytorzy połączą się z nami poprzez muzykę" - mówi Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny FMF.

Zdjęcie FMF 2022 / materiały prasowe

Muzyka Zygmunta Koniecznego, twórcy gatunku polskiej piosenki literackiej i wybitnego krakowskiego kompozytora muzyki filmowej, zabrzmi 27 maja o godzinie 19.30 w Sali Teatralnej Centrum Kongresowego ICE Kraków na koncercie Słowińska I AUKSO I Konieczny. Koncert organizowany jest w związku z przypadającymi w tym roku 85. urodzinami kompozytora. W koncercie wystąpią Joanna Słowińska i Karol Śmiałek przy akompaniamencie kwintetu Stanisława Słowińskiego i AUKSO - Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy pod batutą Marka Mosia.

28 maja o godz. 19.30 w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Centrum Kongresowym ICE Kraków czeka nas niezwykłe wydarzenie - koncert The Music of John Powell. Takie filmy jak "Rio", "Jak wytresować smoka" czy "Uciekające kurczaki" kojarzą chyba wszyscy miłośnicy animacji. Natomiast trochę starsi wielbiciele kina zapamiętali "Tożsamość Bourne’a" czy "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie". Ale czy znają anegdoty związane z powstawaniem muzyki do tych kinowych obrazów? Teraz będą mieli okazję je poznać, ponieważ historie o wykonywanych utworach opowie sam John Powell, który wcieli się w rolę gospodarza wieczoru. Orkiestrę poprowadzi zaprzyjaźniony z brytyjskim kompozytorem dyrygent Gavin Greenaway.

Zwieńczeniem festiwalu 29 maja o godz. 18.00 w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Centrum Kongresowym ICE Kraków będzie projekcja z muzyką na żywo pierwszej części kultowego filmu animowanego "Jak wytresować smoka". Film był nominowany do dwóch Oscarów (w tym za najlepszą muzykę dla Johna Powella, który będzie również gościem wydarzenia) oraz nagród Złotego Globu i BAFTA. Skomponowaną do filmu o magicznej krainie smoków i wikingów muzykę usłyszymy w wykonaniu Chóru Filharmonii Krakowskiej i Orkiestry Akademii Beethovenowskiej prowadzonych przez dyrygenta Ernsta van Tiela.

Pełen program festiwalu dostępny na www.fmf.fm.

