Decyzja o odwołaniu 25. edycji festiwalu filmowego w Szanghaju to kolejny cios w chiński przemysł filmowy, który ponownie boryka się z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Właściciele kin dawno zdążyli już zapomnieć o czasie, kiedy to Chiny były najważniejszym rynkiem kinowym na świecie, a weekendowe zyski liczone były w setkach milionów dolarów.



Ponowny wzrost zarażeń koronawirusem spowodował ograniczenia w działalności kin, co przekłada się na mizerne wyniki lokalnego box-office'u. Teraz pandemia uderzyła też w największe chińskie święto kina - festiwal filmowy w Szanghaju.



"Z powodu nowej pandemii koronawirusa organizatorzy 25. Festiwalu Filmowego w Szanghaju, który miał się odbyć w czerwcu tego roku, zdecydowali, że przeniosą go na przyszły rok. Jednocześnie chcielibyśmy wyrazić nasze płynące z serca podziękowania i szczere przeprosiny wszystkim ludziom, którym dobro naszego festiwalu leży na sercu. Jeśli pozwolą na to okoliczności, na drugą połowę roku planujemy organizację innych wydarzeń związanych z działalnością festiwalową" - czytamy w oświadczeniu organizatorów imprezy.

Reklama

Pandemia już raz skomplikowała życie organizatorom tej imprezy. W 2020 roku festiwal został przesunięty z czerwca na sierpień, by kina mogły zdążyć wznowić swoją działalność po blisko półrocznym całkowitym zamknięciu. Rok później festiwal odbył się w swoim normalnym, czerwcowym terminie, ale jego goście musieli liczyć się z wieloma restrykcjami, łącznie z dwutygodniową kwarantanną, której koszty pokrywali z własnej kieszeni.

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks