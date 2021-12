"Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a" to najnowsza przygoda ze Świata Czarodziejów™, stworzonego przez J.K. Rowling.



Profesor Albus Dumbledore (Jude Law) wie, że potężny i zły czarodziej Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) zamierza zawładnąć światem czarodziejów. Nie mogąc powstrzymać go w pojedynkę, powierza to zadanie magizoologowi Newtowi Skamanderowi (Eddie Redmayne). Staje on na czele nieustraszonej drużyny, złożonej z czarodziejów, czarodziejek i jednego dzielnego mugolskiego piekarza. W niebezpiecznej misji natkną się oni na znane już i nowe zwierzęta oraz staną do walki z coraz liczniejszymi zastępami zwolenników Grindelwalda. Ale jak długo Dumbledore będzie trzymał się z boku, skoro stawka jest tak wielka?



Reklama

Wideo "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a" [trailer]

W filmie występuje gwiazdorska obsada pod przewodem zdobywcy Oscara Eddiego Redmayne’a ("Teoria wszystkiego"), dwukrotnie nominowanego do Oscara Jude’a Lawa ("Wzgórze nadziei", "Utalentowany pan Ripley"), Ezry Millera, Dana Foglera, Alison Sudol, Calluma Turnera, Jessiki Williams, Katherine Waterston i Madsa Mikkelsena.



Mads Mikkelsen zastąpił Johnny'ego Deppa

Mikkelsen przejął rolę, którą Johnny Depp stracił wskutek wyroku sądu w Londynie. Gwiazdor pozwał gazetę "The Sun" za to, że nazwała go "żonobijcą", ale nie udowodnił przed sądem, że nie stosował przemocy wobec swojej żony Amber Heard. Tym samym nie udało mu się też uratować swojego dobrego imienia. Efektem była "prośba" studia Warner Bros., by zrezygnował z roli Grindelwalda.



Popularny duński aktor w rozmowie z "Entertainment Weekly" przybliżył też kulisy swojego przygotowania się do roli złego czarnoksiężnika. "Musi powstać jakieś połączenie pomiędzy tym, co zagrał Johnny, a tym, co z tą postacią zamierzam zrobić ja. Jednocześnie zamierzam zrobić coś zupełnie swojego. Znaleźliśmy jednak kilka szczegółów, które sprawią, że obydwie kreacje Gellerta nie będą istnieć w zupełnym oderwaniu od siebie. Jego postać została wcześniej mistrzowsko stworzona przez Deppa" - mówił Mikkelsen.



"Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a" zostały wyreżyserowane przez Davida Yatesa na podstawie scenariusza J.K. Rowling i Steve’a Klovesa, którzy oparli się na scenariuszu J.K. Rowling.



Premiera filmu zaplanowana jest na 7 kwietnia 2022.

Zobacz również:

Kochały się w nim wszystkie dziewczyny. Dlaczego porzucił Polskę?

W obronie golizny! Jeden z największych skandali w historii

Znany aktor pobił reżysera? "Oscarowe samobójstwo"!