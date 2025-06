Czego możemy spodziewać się po filmie "Jak wytresować smoka"?

Zainspirowany bestsellerową serią książek Cressidy Cowell animowany cykl "Jak wytresować smoka" oczarował publiczność w 2010 roku na całym świecie, zarabiając ponad 1,6 miliarda dolarów. W 2011 roku film otrzymał dwie nominacje do Oscara - za najlepszą muzykę oraz najlepszy film animowany. W późniejszych latach (2014 oraz 2019 roku) widzowie doczekali się dwóch kontynuacji tej animowanej opowieści.

Teraz widzowie obejrzą aktorską wersję tej historii.

"Jak wytresować smoka" to historia o młodym wikingu o imieniu Czkawka, synu wodza, który nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się ze smokiem Szczerbatkiem. Choć od pokoleń na wyspie Berk wikingowie i smoki są zaciekłymi wrogami, więź pomiędzy parą bohaterów ujawnia prawdziwą naturę smoków.

W filmie występują: jako Czkawka - Mason Thames ("Czarny telefon"), rolę wodza gra Gerard Butler ("Świat w ogniu", "Bogowie Egiptu"), a wojowniczkę Astrid nominowana do nagrody BAFTA Nico Parker ("The Last of Us").

Reżyserem filmu jest Dean DeBlois. Tytuł trafi na ekrany kin 13 czerwca, wcześniej będzie można go obejrzeć na pokazach przedpremierowych.

"Jak wytresować smoka": pokazy przedpremierowe

Pokazy przedpremierowe filmu "Jak wytresować smoka" odbędą się w dniach 7-8 czerwca we wszystkich kinach sieci: Cinema-City (w tym w salach IMAX), Multikina i Heliosa oraz w kinach:

Augustów Iskra

Biała Podlaska Merkury

Bolesławiec Forum

Brzesko Planeta

Chrzanów Sztuka

Dębica Śnieżka

Drawsko Pomorskie Drawa

Elbląg Światowid

Ełk Planet Cinema

Gdańsk Cinema One

Gorlice Kolory

Grodzisk Mazowiecki Centrum Kultury

Iława Kinoteatr Pasja

Jarosław Kino Na Biegunach

Kleczew Zachęta

Konin Oskard

Krosno ArtKino

Łęczyca Górnik

Nowy Sącz Sokół

Nowy Targ Tatry

Nysa Cinema N3D

Oława GoKino

Ostrołęka Jantar

Oświęcim Planet Cinema

Pabianice Tomi

Płock NoveKino Przedwiośnie

Puławy Sybilla

Rabka Śnieżka

Rzeszów Zorza

Siedlce NoveKino

Skierniewice Polonez

Sławno Pod Filarami

Sochaczew Odeon

Suwałki Lumiere

Świebodzin MaxKino

Warszawa Kinogram

Warszawa Kinoteka

Warszawa Wisła

Wieluń Syrena

Wrocław Nowe Horyzonty

Zabrze Planet Cinema

Zakopane Giewont

Zakopane Sokół

Zamość Stylowy

Żary Pionier

Zduńska Wola Ratusz