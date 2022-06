Gdy w 2011 roku Ezra Miller zagrał u boku Tildy Swinton w dramacie psychologicznym "Musimy porozmawiać o Kevinie" , wydawało się, że wrota Hollywood są przed nim otwarte na oścież. Jako demoniczny nastolatek, który świadomie manipuluje otoczeniem, stopniowo zmieniając życie swojej matki w koszmar, Miller zachwycił widzów i krytyków. Ci ostatni z miejsca okrzyknęli go objawieniem i wschodzącą gwiazdą kina. Za swoją błyskotliwą kreację był nominowany do nagród BIFA i Critics’ Choice, szybko dostał też propozycje kolejnych intrygujących ról. Dzięki występom w "Lidze sprawiedliwości" i popularnej serii "Fantastyczne zwierzęta" 29-letni dziś Miller ugruntował swoją pozycję w branży filmowej.

Świetnie zapowiadającą się karierę aktora mogą teraz zrujnować jego konflikty z prawem, o których media rozpisują się od miesięcy. Wiosną został ona dwukrotnie zatrzymany przez policję na Hawajach pod zarzutem napaści. Po raz pierwszy za to, że włamał się do mieszkania pewnej pary, której miał grozić śmiercią, a później za to, że zaatakował mężczyznę w barze karaoke.

Na początku czerwca pod adresem aktora wysunięto kolejne, wyjątkowo niepokojące zarzuty. Rodzice 18-letniej aktywistki Tokaty Iron Eyes oskarżyli Millera o uwodzenie i demoralizację ich pociechy, gdy ta miała zaledwie 12 lat. "Boimy się o bezpieczeństwo naszej córki. Miller przejął nad nią kontrolę, stosując techniki manipulacyjne podobne do tych, które wykorzystują sekty" - wyjaśnili w pozwie. Aktor otrzymał sądowy zakaz zbliżania się do Tokaty i jej matki, której miał grozić bronią. Wniosek nie został mu jednak doręczony, gdyż jego aktualne miejsce pobytu jest nieznane. Pierwsza rozprawa zaplanowana jest na 12 lipca.

"The Flash": Ezra Miller zostanie zastąpiony?

Teraz na wybryki Millera zareagowali włodarze wytwórni Warner Bros., która realizuje "The Flash" z jego udziałem. Oparta na serii komiksów wydawanych przez DC Comics produkcja opowiada o Barrym Allenie, który w wyniku niezwykłego zdarzenia zyskuje zdolność przemieszczania się z nadnaturalną szybkością. Jak donosi "Deadline", skandale z udziałem odtwórcy głównej roli skłoniły wytwórnię do podjęcia decyzji o zerwaniu z nim współpracy po premierze filmu. "Studio znalazło się w beznadziejnej sytuacji. Nawet jeśli nie pojawią się kolejne zarzuty, bo jest bardzo wątpliwe, że Ezra Millera nadal będzie grał główną rolę w kolejnych częściach. Najprawdopodobniej zastąpi go inny aktor" - ujawniło cytowane przez serwis źródło.

Film "The Flash" ma zadebiutować w kinach 23 czerwca 2023 roku.

