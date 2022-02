Aktorską karierę Ewa Błaszczyk zaczęła od występów na małym ekranie (debiut w 1977 roku w serialu "Polskie drogi", potem także epizod w "07 zgłoś się"), jednak pierwszą główną rolę zagrała w telewizyjnym filmie Janusza Morgensterna "Godzina W" (1979).

Najwybitniejszą rolą w aktorskiej karierze Ewy Błaszczyk pozostaje kreacja w więziennym dramacie Wiesława Saniewskiego "Nadzór" (1985). Aktorka zagrała w nim Klarę Małosz, która otrzymała dożywocie za udział w aferze gospodarczej. Wkrótce okazuje się, że kobieta jest w ciąży. Po kilku nieudanych próbach poronienia decyduje się na urodzenie dziecka...



Rola w "Nadzorze" przyniosła Błaszczyk nagrodę dla najlepszej aktorki na Festiwalu Filmowym w Gdańsku (1986).

Reklama

Ewa Błaszczyk: Harmonia jest bardzo ważna 1 / 11 Aktorską karierę Ewa Błaszczyk zaczęła od występów na srebrnym ekranie (debiut w 1977 roku w serialu "Polskie drogi", potem także epizod w "07 zgłoś się"), jednak pierwszą główną rolę zagrała w telewizyjnym filmie Janusza Morgensterna "Godzina W" (1979). Na zdjęciu: Ewa Błaszczyk w filmie "Godzina W" Źródło: East News Autor: INPLUS udostępnij

Jednak prawdziwą popularność przyniosła aktorce dopiero rola Kasi w serialu "Zmiennicy". "Cała zasługa w rękach Staszka Barei , bo to on sprawił, że serial miał ulotny czar, o jaki dzisiaj coraz trudniej. Bareja robił dokumenty epoki. Nie były to tylko komedie do śmiania się, lecz właśnie to, co nazywam zapisem epoki. I te zapisy z perspektywy czasu zyskują na wartości. Upływ lat je weryfikuje, coraz bardziej je doceniamy" - aktorka mówiła w 2012 roku w rozmowie z "Tele Tygodniem".



"Mojej roli w 'Zmiennikach' jednak bym nie przeceniała" - dodała Błaszczyk. "Ja po prostu przesuwam się po ekranie i jestem młoda. Kasia to postać trochę jakby z komedii dell'arte".

W dziewiątej części telewizyjnego cyklu Krzysztofa Kieślowskiego "Dekalog" , podejmującej temat małżeńskiej wierności, Ewa Błaszczyk stworzyła ekranową parę z Piotrem Machalicą . Film opowiadał historię kardiochirurga w średnim wieku (Machalica), który dowiaduje się, że jest impotentem i nie ma żadnych szans, aby ten stan rzeczy uległ zmianie. Od tego momentu mężczyzna staje się chorobliwie zazdrosny o pracującą w liniach lotniczych żonę Hankę (Błaszczyk).



Grająca Hankę Ewa Błaszczyk miała wówczas 33 lata i była żoną poety i satyryka Jacka Janczarskiego . Błaszczyk i Janczarski poznali się w połowie lat 80. ubiegłego wieku na planie filmu Leszka Wosiewicza "Wigilia '81". Ślub wzięli w 1986 roku, osiem lat później przyszły na świat córki bliźniaczki: Marianna i Ola.

Zdjęcie Ewa Błaszczyk z mężem i córkami / Jerzy Płoński / Agencja FORUM

Świat aktorki zawalił się w 2000 roku. 2 lutego jej mąż zmarł nagle z powodu tętniaka aorty. Nieco ponad trzy miesiące później, 11 maja, córki Ewy Błaszczyk przeziębiły się. Ola, połykając tabletkę, zakrztusiła się i zaczęła się dusić. Aktorkę z nieprzytomnym dzieckiem na rękach do szpitala zawiózł przejeżdżający obok kierowca. Lekarze nie robili nadziei, że dziewczynka w ogóle przeżyje. Nastąpiło niedotlenienie mózgu, w wyniku czego Ola do dziś pozostaje w śpiączce. W lipcu 2013 roku dzięki staraniom Ewy Błaszczyk i jej fundacji otwarto klinikę "Budzik" dla dzieci po ciężkich urazach mózgu.

"Nie wiem, gdzie Ola przebywa. To jest inna przestrzeń, rzeczywistość dla nas niepojęta. Kontakt emocjonalny? Tak, mamy. (...) Dopóki to są przeczucia, wrażenia, dopóty trudno ocenić, co się za tym kryje. Sceptyk powie: nie ma nic, to tylko życzenia, marzenie, iluzja. Dlatego otaczamy się ludźmi, którzy czują i widzą więcej. Nie zamierzamy przestać dążyć do tego, by coś wyjaśnić, no i by ratować dzieci, które są w śpiączce od niedawna. Bo na początku szansa jest większa, potem to przechodzi w kategorię cudu. Ale i cuda się zdarzają" - wyznała Ewa Błaszczyk, która nie traci nadziei na wybudzenie córki ze śpiączki.

Zdjęcie Ewa Błaszczyk z córką Marianną / ForumGwiazd / Agencja FORUM

W czerwcu 2021 roku w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem w programie "Demakijaż" aktorka zdradziła, jakie były ostatnie słowa jej córki. "Jak lekarze sprawdzali, jak jest z tym obrzękiem mózgu, to Ola wtedy krzyczała 'Mama!', ale później już nigdy nic nie powiedziała" - wyznała Ewa Błaszczyk.



Jedną z najgłośniejszych ról Błaszczyk w ostatnich kilkunastu latach była kreacja Czesławy Oknińskiej, kochanki Witkacego, w filmie Jacka Koprowicza "Mistyfikacja" (2010). Gwiazdę zobaczyliśmy w produkcji bez włosów. "Czesława była kolorowym ptakiem! Fantastyczna, barwna, krucha, delikatna" - tak opisywała swoją bohaterkę.

Ewa Błaszczyk w "Mistyfikacji" 1 / 6 Źródło: materiały prasowe udostępnij

Ewa Błaszczyk jest również aktorką śpiewającą. Brała udział w przeglądach piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Śpiewa głównie piosenki Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty, Jana Wołka, Jacka Kleyffa, Wojciecha Młynarskiego oraz zmarłego męża Jacka Janczarskiego.

W 2014 roku Ewa Błaszczyk została odznaczona Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis". Aktorka nie spoczywa jednak na laurach. W ostatnim czasie można było zobaczyć ją w takich filmach, jak "Za niebieskimi drzwiami" , "Planeta Singli" , "Fuga" , "Fisheye" oraz w serialach "Pod powierzchnią" i "1983" .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Fisheye" [trailer] materiały dystrybutora

Ewa Błaszczyk sama o sobie mówi, że jest "kretyńską entuzjastką życia". "Życie bardzo mi się podoba. Podoba mi się wszystko to, co żyje, to, co mnie kreuje, to, co się rozwija. Śmiech, ironia, cierpienie, wszystko. Ciągle wytyczam sobie jakieś cele. Jestem zadaniowcem" - powiedziała w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".

Zobacz również:

Te polskie gwiazdy zmagały się z depresją

Jej romans z polskim muzykiem był skandalem! Zostawił dla niej żonę

Ten świat wzbudza kontrowersje i szokuje! Film dla widzów 18+