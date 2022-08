Eva-Maria Hagen przekazała gen artystyczny zarówno swojej córce, jak i wnuczce - pisze w piątek dziennik "Bild".

Urodzona w październiku 1934 roku we wsi Kołczyn (obecnie w zachodniej Polsce) Eva-Maria została pod koniec II wojny światowej wysiedlona wraz z rodziną do Prignitz w Brandenburgii. "Mój dom rodzinny znajduje się za Odrą. Potem musieliśmy wyjechać, w czasie wojny. To nas straumatyzowało jako dzieci" - powiedziała artystka w jednym z wywiadów dla "Bilda".

Zdjęcie Eva-Maria Hagen / DHM/Schwarzer/ullstein bild / Getty Images

W 1952 roku Eva-Maria Hagen rozpoczęła studia aktorskie w Berlinie Wschodnim, gdzie w 1953 roku zagrała nawet pod kierunkiem Bertolta Brechta w Berliner Ensemble. Hagen wystąpiła w około 50 produkcjach filmowych i telewizyjnych w latach 1957-1965. W 1965 roku Eva-Maria poznała autora piosenek i dysydenta Wolfa Biermanna i stała się osobą niepożądaną w NRD.

W 1977 roku aktorce odebrano obywatelstwo NRD. Artystka wraz z córką Niną przeniosła się do RFN i tam również zrobiła karierę w telewizji i na scenie - przypomina "Bild".

