Europa i świat przechodzą przemiany. Odczuwa to nie tylko świat kina

Europejskie Nagrody Filmowe (European Film Awards - EFA) to najważniejsze wyróżnienia na Starym Kontynencie. Statuetki, często nazywane "europejskimi Oscarami", przyznawane są od 1988 roku przez filmowców zrzeszonych w Europejskiej Akademii Filmowej.

To nie tylko wydarzenie filmowe, ale także mocny komentarz do tego, co obecnie dzieje się na świecie i z czym muszą mierzyć się Europejczycy jako nie tylko obywatele kontynentu, ale też jako obywatele świata. Obecnie problematycznymi stało się wiele tematów, a o niektóre z nich postanowił zapytać Artur Zaborski.

Mads Mikkelsen: "Chcemy, żeby była w dobrych rękach"

Mads Mikkelsen to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów pochodzących z Danii - wystąpił m.in. w "Casino Royale", "Doktorze Strange’u", "Na rauszu", czy w serialu "Hannibal".

Obecna sytuacja związana z Grenlandią budzi wiele pytań i kontrowersji, a aktor poproszony o komentarz do tej kwestii odpowiedział jasno:

"Grenlandia to cudowne miejsce. Chcemy, żeby oczywiście była w dobrych rękach. Chcemy też wspierać tam silne wojsko, aby Grenlandia mogła być częścią NATO. Myślę, że nasz minister spraw zagranicznych ujął to bardzo dobrze, że chcemy współpracować i uczynić Grenlandię silniejszym miejscem, razem z mieszkańcami Grenlandii".

Juliette Binoche: "Żyjemy w czasach transformacji"

Juliette Binoche to legendarna aktorka filmowa, która także nie obawiała się użyć kilku mocnych słów. Znana m.in. z "Trzech kolorów" Kieślowskiego aktorka została zapytana, czy kino wciąż może zmieniać rzeczywistość. Na to pytanie odpowiedziała bez chwili zawahania:

"Myślę, że sztuka wpływa na sposób myślenia ludzi, ich życie, a polityka czasami musi iść w parze z tym, co ludzie czują. W tej chwili na świecie jest wielu ludzi, w miastach i poza dużymi miastami. Wiesz, potrzeba świadomości, czegoś innego. A w tym procesie transformacji nie zawsze jest wygodnie i łatwo, ale trzeba wierzyć, że przyniesie to dobry i lepszy rezultat. I w tej chwili trudno w to uwierzyć, bo panuje taki chaos, ale po ciemności zawsze pojawia się światło. Właśnie w to wierzę" -wyjaśniła w rozmowie.