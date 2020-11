Etiuda&Anima 2020: Lista laureatów

Trzy konkursy i pokazy specjalne, a w nich aż 124 produkcje - tak wyglądał program 27. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Etiuda&Anima". Wydarzenie odbyło się w dniach 17-22 listopada 2020 roku, w formule online. Kto zdobył nagrody? Sprawdźcie listę laureatów!

Werdykt 27. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima

KONKURS ETIUDA

NAGRODA JURY

Jury 27. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima w składzie: Anca Damian (Przewodnicząca jury), Marcin Koszałka, Tomasz Wolski, Mark Ther po obejrzeniu 30 filmów konkursowych przyznało nagrody:

Grand Prix - Złoty Dinozaur: "W porządku" / Fine / בסדר גמו

reż. Maya Yadlin, scen. Maya Yadlin, produkcja: Minshar School of Art, kraj: Izrael

Srebrny Dinozaur: "Efekt Halo" / Halo Effect

reż. Patrycja Polkowska, scen. Patrycja Polkowska, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, kraj: Polska

Brązowy Dinozaur: "Psi stróż" / Dogwatch / Der Wächter

reż. Albin Wildner, scen. Albin Wildner, produkcja: Filmakademie Wien, kraj: Austria

Wyróżnienia:

"Dobranoc" / Good Night / Da Yie

reż. Anthony Nti, scen. Chingiz Karibekov, Anthony Nti, produkcja: Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound, kraj: Belgia

"Koszerność" / Kosher / כשר

reż. Gideon Imagor, scen. Yudit Kantor, produkcja: Minshar School of Art, kraj: Izrael

"Terytoria" / Territories / Timoura

reż. Azedine Kasri, scen. Azedine Kasri, produkcja: École Nationale Supérieure des Métiers de l'Image et du Son, Université de recherche Paris Sciences et Lettres, kraj: Francja

"Koktajl Masel Tov" / Masel Tov Cocktail

reż. Arkadij Khaet, Mickey Paatzsch, scen. Arkadij Khaet, Merle Kirchhoff, produkcja: Filmakademie Baden-Württemberg, kraj: Niemcy

"Granica" / Frontier / Hranice

reż. Damián Vondrášek, scen. Damián Vondrášek, Lukáš Csicsely, produkcja: Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze - FAMU, kraj: Czechy

WIELKI NIEDOCENIONY

Nagroda Dyrektora Artystycznego Bogusława Zmudzińskiego: "Krótko mówiąc" / A Long Story Short,

reż. Andrei Olănescu, produkcja: Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică kraj: Rumunia

NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Nagroda Jury Międzynarodowej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych (Fédération Internationale des Ciné Clubs - FICC) - jury w składzie: Tiziana Spadaro (Włochy), David Lings (Wielka Brytania), Grzegorz Pieńkowski (Polska) po obejrzeniu 30 filmów biorących udział w konkursie etiud zdecydowało:

1/ przyznać Nagrodę Jury FICC "Don Kichote" filmowi "Terytoria" Territories / Timoura w reżyserii Azedine Kasri (Francja) - za bezkompromisowe ukazanie życia człowieka na krawędzi zagubienia społecznego i kulturowego z wyraźnym przesłaniem ważności rodziny;

2/ przyznać dwa dyplomy honorowe filmom:

"Dobranoc" / Good Night / Da Yie w reżyserii Anthony’ego Ni (Belgia) - za ukazanie losu młodych ludzi i dzieci w slumsach Ghany i zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo fałszywych wzorców;

"Koktajl Mazel Tov" / Masel Tov Cocktail w reżyserii Arkadija Khaeta i Mickey’a Paatzsch (Niemcy) - za pokazanie zagubienia dziedzictwa kulturowego młodego pokolenia nie wiedzącego skąd wychodzi i dokąd zmierza oraz co traci przy odrzucaniu wiedzy świata dorosłych, w pełnej ekspresji i energii oraz specyficznego humoru formie.

Nagroda jury studenckiego:

Jury studenckie 27. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima w składzie: Gleb Dovshuk (AGH), Anna Skoczeń (ASP), Jan Bryg (UJ) po obejrzeniu 30 filmów przyznało nagrodę:

"Koktajl Masel Tov" / Masel Tov Cocktail, reż. Arkadij Khaet, Mickey Paatzsch, scen. Arkadij Khaet, Merle Kirchhoff, produkcja: Filmakademie Baden-Württemberg, kraj: Niemcy

Plebiscyt publiczności:

Widzowie 27. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima postanowili wyróżnić film: "Między miejscami" / In Between Spaces, reż. Don Senoc, produkcja: Unibersidad ng Pilipinas, kraj: Filipiny



KONKURS ANIMA

NAGRODA JURY

Jury 27. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima w składzie: Andrzej Pągowski (Przewodniczący Jury), Dahee Jeong, Anna Mantzaris, Andrzej Orzechowski po obejrzeniu 53 filmów 21 listopada 2020 roku postanowiło przyznać nagrody następującym filmom:

Grand Prix - Złoty Jabberwocky: "Jestem tutaj" / I’m Here, reż. Julia Orlik, Polska 2020

Srebrny Jabberwocky: "Idę po papierosy" / I’m Going Out for Cigarettes / Je sors acheter des cigarettes, reż. Osman Cerfon, Francja 2018

Brązowy Jabberwocky: "Skarb" / Precious / Précieux, reż. Paul Mas, Francja 2019

Specjalny Złoty Jabberwocky: "Pod Lodem" / Under the Ice / Sous la Glace, reż. Milan Baulard, Ismail Berrahma, Flore Dupont, Laurie Estampes, Quentin Nory, Hugo Potin, Francja 2019

Wyróżnienia:

"Symbioza" / Symbiosis, reż. Nadja Andrasev, Francja, Węgry 2019

"Rozmowy z Wielorybem" / Conversations with a Whale, reż. Anna Samo, Niemcy 2020

"Stop-klatka" / Freeze frame, reż. Soetkin Verstegen, Niemcy, Belgia 2019

"Więzy" / Ties / Uzi, reż. Dina Velikovskaya, Niemcy, Rosja 2019

"Altötting", reż. Andreas Hykade, Niemcy, Kanada, Portugalia 2020

"Złote serce" / Heart of Gold / Un Cœur d’Or, reż. Simon Filliot, Francja 2020

WIELKI NIEDOCENIONY

Nagroda Dyrektora Artystycznego Bogusława Zmudzińskiego: "Roz-poznanie" / Co-Ognition reż. Przemysław Świda, Polska 2020

NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Nagroda jury studenckiego - jury studenckie 27. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima w składzie: Magdalena Rogala (AGH), Anna Karwala (ASP), Gabriela Mokrzycka (UJ) po obejrzeniu 53 filmów przyznało nagrodę:

"Dlaczego ślimaki nie mają nóg" / Why Slugs Have No Legs / Warum Schnecken Keine Beine Haben, reż. Aline Höchli, Szwajcaria 2019

Plebiscyt publiczności:

Widzowie 27. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima postanowili wyróżnić film: "Wielki smutek" / The Great Malaise / Le mal du sičcle, reż. Catherine Lepage, Kanada 2020

KONKURS ANIMA.PL

NAGRODA JURY

Jury 27. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima w składzie: Izabela Plucińska (Przewodnicząca Jury), Michaela Mertová, Thomas Renoldner oraz Piotr Furmankiewicz, po obejrzeniu 40 filmów konkursowych, zdecydowało przyznać następujące nagrody:

Złoty Żmij - Grand Prix: "Własne śmieci" reż. Daria Kopiec, Polska 2020

Srebrny Żmij: "Łowy", reż. Mateusz Jarmulski, Polska 2019



Brązowy Żmij:



1) dla najlepszej animacji autorskiej: "Roz-Poznanie", reż. Przemysław Świda, Polska 2020

2) dla najlepszej animacji dla dzieci: "Wielka Księga Uczuć - Tęsknota", reż. Wiola Sowa, Polska 2020

3) dla najlepszego filmu dyplomowego lub debiutu profesjonalnego: "Marbles", reż. Natalia Spychała, Polska 2019

Specjalny Złoty Żmij dla najlepszej animacji studenckiej: "Jestem tutaj", reż. Julia Orlik, Polska 2020

Wyróżnienia

"Agatka i liście", reż. Andrzej Piotr Morawski, Polska 2019

"backstage.episodes", reż. Marcin Wojciechowski, Polska 2020

"I coś jeszcze", reż. Olga Kłyszewicz, Polska 2020

"Takie piękne miasto, reż. Marta Koch, Polska 2019

WIELKI NIEDOCENIONY

Nagroda Dyrektora Artystycznego Bogusława Zmudzińskiego: "Kobieta z kamyczkiem w sercu" / A Woman with a Pebble in Her Heart, reż. Karyna Piwowarska, Jakub Wroński, Polska 2020

NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Nagroda jury studenckiego:

Jury studenckie 27. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima w składzie: Anna Petryszak (AGH), Anna Kubik (ASP), Paulina Gandor (UJ) po obejrzeniu 40 filmów przyznało nagrodę: "Jestem tutaj", reż. Julia Orlik, Polska 2020

Plebiscyt publiczności:

Widzowie 27. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima postanowili wyróżnić film: "Jestem tutaj", reż. Julia Orlik, Polska 2020